Odkedy herečka Soňa Valentová ochorela, jej dcére sa život obrátil naruby. Čoho sa musela Katarína Hasprová vzdať?

Herečka sa veľmi teší, že už odštartovala divadelná sezóna a ona sa opäť postaví na javisko. V týchto dňoch začína skúšať divadelný fenomén, predstavenie Mamma Mia!, na Novej Scéne v Bratislave. Netají sa s tým, že skúšanie jej aspoň na chvíľu pomáha zabudnúť na to, v akom zdravotnom stave stále je jej mama, herečka Soňa Valentová (71).

Odovzdala sa jej

Pred rokom a pol šokovali verejnosť správy o tom, že divadelná legenda Soňa Valentová dostala cievnu mozgovú príhodu, ktorá jej síce reč ani myseľ nezasiahla, ale fyzicky veľmi oslabla a je odkázaná na opateru iných. Po prepustení z nemocnice ju previezli do seniorského centra v Kováčovej, kde ju Katarína denne navštevovala. „Musela som sa vzdať mnohých vecí a starať sa o ňu. Situácia si to veľmi vyžadovala. Čas na cvičenie a podobné veci, ktoré som pravidelne absolvovala, zrazu úplne zmizol a hlavne som všetku energiu venovala mame. Dnes je už situácia stabilizovanejšia,“ povedala nám herečka, ktorá zvládala ťažké chvíle aj vďaka priateľovi.

V čase, keď bol stav jej mamy veľmi komplikovaný, trávila všetky chvíle s ňou. V nemocnici pomáhala so starostlivosťou a ostala tam aj niekoľko hodín. Snažila sa jej o všetkom čo najviac rozprávať. V tom čase hrala v predstavení Mačky, a tak jej ukazovala fotky z líčenia alebo púšťala vystúpenia, v ktorých spievala. Katarína však priznala, že boli okamihy, keď si mamin stav vyžadoval úplný pokoj a ticho. Vtedy pri nej len sedela a hladkala ju. Dnes sa veľmi teší, že jej stav sa v rámci možností upravil. Herečka odviezla mamu na neznáme miesto a tvrdí, že pre jej dobro ho nehodlá zverejniť.

Osobný šofér

Katarína sa netají s tým, že po tom, čo mama ochorela, berie život inak, žije zo dňa na deň a nič neplánuje. Minulý rok sa pre mamin vážny stav nevybrala na letnú dovolenku a ani tento rok s partnerom Ivanom Vojtekom nikam nevycestovali.

„Problém je trochu aj v tom, že sa bojím lietania aj situácie vo svete, preto by nejaké exotické krajiny ani nepripadali do úvahy. Ja milujem Chorvátsko, pred dvoma rokmi sme boli v Dubrovníku, kde bolo skvele. A tento rok to nejako nevyšlo. Navyše, keďže necestujeme letecky, autom sa mi takú diaľku nechce šoférovať. Moja polovička nešoféruje skoro vôbec. Máme skrátka zamenené úlohy – ja jazdím a on super varí,“ obhajuje priateľa s úsmevom.

