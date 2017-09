Pamätáte si na sexice z prechádzajúcich Let's Dance? Páni, pozrite ako si žijú!

Druhé tanečné kolo tanečnej šou máme za sebou. Každým kolom sa väčšmi do povedomia divákov dostávajú aj doposiaľ neznáme tváre profesionálnych tanečníkov. Hlavne mužské oko si príde na svoje, keďže tvorcovia opäť akoby lovili v modelingových agentúrach. Celebritní súťažiaci majú po svojom boku krásky, s ktorými by s radosťou trénoval nejeden chlap.

Vytancovali si slávu

Zatiaľ čo v predošlých piatich sériách tancovali zväčša tie isté tanečnice, tentoraz štáb zostavu dámskych profesionálok úplne obmenil. Určite poznáte mená ako Katka Štumpfová (31), Ivana Surovcová (31) či Mirka Kosorínová (34). Pred začatím tanečnej šou Slovensko tieto krásky nepoznalo, ale po odvysielaní niekoľkých sérií, akoby prirástli k slovenskému šoubiznisu. Aj keď ich už do terajšej šiestej série neobsadili, niektoré z nich naďalej vídať na spoločenských akciách, kde sú stredobodom pozornosti. Podarí sa takto preraziť aj aktuálnym tanečniciam?

Biznis aj obrúčky

Dievčatám, ktoré boli niekoľkokrát súčasťou šou, sa aj vďaka súťaži zmenil život. Už to bude rok, čo sa z Katky Štumpfovej, ktorá zaujala natoľko, že z nej urobili ozdobu svojej šou aj českí producenti, stala vydatá pani. Áno povedala dlhoročnému priateľovi, podnikateľovi Borisovi Jakešovi. Ani Ivana, dnes už Gáboríková, nezaháľala a po rokoch spoločného bývania so známym hokejistom si pred dvoma mesiacmi užila veľkolepú svadbu. Je pravdepodobné, že nebyť tanečnej šou, cesty Mariána a Ivany by sa nepreplietli.

V roku 2011, keď Ivana tancovala v šou s Petrom Marcinom, sa cez facebookový účet novinára Romana Slušného zaujímal sám Gáborík: „Počuj, čo je zač tá Surovcová?“ Ten mu odpovedal, že je to pekné a milé dievča pôvodom z Nitry, a opýtal sa, čo viac by o nej potreboval vedieť, veď je zadaný… Katka a Ivana sa poznajú už dlhé roky a nespája ich len tanec a priateľstvo, ale už takmer dvojročný spoločný biznis. Blondínky majú vlastnú internetovú stránku, kde predávajú trendové doplnky pre ženy a tínedžerky.

Z tanečnice manažérka

Mirke Kosorínovej priniesla tanečná šou nielen slávu, ale aj veľké sklamanie. Tanečník Matej Chren ju pustil k vode a vymenil za herečku Elenu Podzámsku (45), ktorá bola v tom čase jeho súťažnou partnerkou. Od rozpadu ich vzťahu prešlo už veľa času a Mirka je dnes šťastnou mamou. Svojmu priateľovi porodila syna Miška, s ktorým je na materskej. Aj keď jej šou prekazila vtedajšie plány v láske, otvorila jej dvere k podnikaniu. Hneď po skončení šou si otvorila vlastnú tanečnú školu. Spočiatku v nej učila, dnes je popri materskej dovolenke skôr manažérkou a stará sa o chod školy.

PATRÍCIA MARTINOVIČOVÁ (25)

partner Michal Konrád

Vyučuje v tanečnej škole. Patrícia rozhodne nie je upätá – v šou Tvoja tvár znie povedome si zatancovala s Tomášom Bezdedom alias Edom Sheeranom – na záver romantickej balady si dali nežný bozk.

PAULÍNA GAŠPARÍKOVÁ (20)

partner Peter Varinský

Sympatická študentka FTVŠ príležitostne trénuje tanec deti a vedie latino kurzy. O tom, že má zmysel pre fair play, svedčí historka spred piatich rokov – keď sa na súťaži roztrhol tanečnici z Maďarska remienok na topánke, Paulína jej požičala svoje. Keď dotancovala, rýchlo jej ich vrátila. Športový redaktor Peter by jej za toto fair play správanie určite zatlieskal.

KATARÍNA LACKOVÁ (30)

partner Tomáš „Yxo“ Dohňanský

Šoubiznisového sveta sa dotkla počas Miss Universe 2016, kde zažiarila po boku Majka Spirita, zatancovala si aj v divadle Nová Scéna. Katka je profesionálkou už od šiestich a dnes pracuje aj s rómskymi deťmi v súkromnej základnej umeleckej škole.

DOMINIKA CHRAPEKOVÁ (24)

partner Vladimír Kobielsky

Zdá sa, že je veľmi všestranná – študentka farmácie už študovala aj na Vysokej škole múzických umení tanečné umenie. Popri škole pracuje ako tanečná lektorka a naberá skúsenosti už aj v lekárni vo farmaceutickej firme.

DOMINIKA ROŠKOVÁ (26)

partner Braňo Deák

Neprehliadnuteľná čiernovláska je vyštudovaná ekonomická analytička, ale venuje sa už len súťažnému športovému tancu, reprezentuje Slovensko. S tanečným partnerom Jaroslavom Oboňom patria k svetovej špičke. Dominika vstúpila do sveta komercie vo chvíli, keď sa v roku 2015 zviditeľnila spoluprácou s Majkom Spiritom – účinkovala v jeho videoklipe k pesničke Šampuss. Pre portál Žiar priznala, že je ctižiadostivá, má rada spoločnosť, pozornosť, potlesk a rada sa aj odviaže. Uvidíme, ako ešte zamúti vody v šou.

