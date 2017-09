Podprsenky od manžela: Herečka ich od neho dostávala zo zahraničných ciest

Mária Kráľovičová (90), ktorej nikto nepovie inak ako poeticky Marína, práve začína svoju sedemdesiatu tretiu divadelnú sezónu. Kde na výkony na javisku stále berie kondíciu a pamäť? „Jeden pán v obchode, kam chodievam nakupovať, mi povedal – viete, že ste jediná herečka na svete, čo v takom vysokom veku ešte hrá v divadle? No asi je to tak. Vo filme môže hrať aj staršia, tam je to krátke a scéna sa dá zopakovať a zostrihať, keď herec niečo pokazí, ale odohrať v divadle tri hodiny na javisku, to nie je len tak. Človek musí o seba dbať, aby mu to v tej hlavičke ,neprdelo‘,“ pošuškala Marína so smiechom.

Mama Diorka

Vitálna herečka však má vzťah nielen k divadlu, ale aj k móde. Kým iné babičky štrikujú vnúčatám svetre, ju stretnete na módnych prehliadkach. „S Borisom Hanečkom máme výbornú spoluprácu, páči sa mi jeho štýl. Hneď sme si padli do oka, spravil mi nádherné šaty. Móda ma ešte baví. Mám to od detstva, maminka bola v našej dedinke Čáry vychytená krajčírka. Na singerke šila pre miestne ženy a ja ako decko som jej vždy pomáhala, držala prišpendlené kusy látok. Mala pekné nohy, tak si jednoducho odstrihla z dlhej sukne a odvtedy začali všetky Čáranky za ňou chodiť a aj im ich takto skracovala. A ja som jej hovorila – mami, ty si Diorka! Aj nás deti veľmi pekne obliekala. Sme štyri sestry, najmladší je brat, tak mala čo robiť, aby na nás šila,“ spomína Marína.

Dodáva, že dokopy majú všetci súrodenci štyristosedemdesiat rokov. Pani Marína priznáva, že keby nebola herečkou, bola by asi módnou návrhárkou. Netají, že oblečenie nevyhadzuje, v jej skrini sa dajú nájsť aj kúsky spred šesťdesiatich rokov. To preto, lebo móda sa po rokoch opakuje, a keďže si stále drží rovnakú štíhlu figúru, môže vyťahovať aj veci z mladosti.

Básne aj podprsenky

Mozog trénuje tým, že sa stále učí texty aj básničky, ktoré miluje. Podotýka, že zbožňovala aj básne, ktoré jej písal manžel – básnik, spisovateľ a novinár Miroslav Procházka. Prežili spolu päťdesiaťšesť rokov a okrem básní ju rozmaznával aj darčekmi v podobe oblečenia, ktoré jej nosil zo zahraničných ciest.

„Vďaka tomu, že bol športový novinár, často cestoval, najmä do Paríža. Tam sme každý rok chodili aj spolu a cestovala som s ním napríklad aj na olympiády. Z každej cesty, kde som s ním nebola, mi nosil oblečenie. Z celého sveta! Vždy vedel trafiť aj môj vkus, aj veľkosť, dokonca aj podprsenky od neho mi presne sadli. Mal to v oku, alebo v ruke… Hovorila som mu: Mirinko, zasa si si odtrhol od úst, aby si mohol Maríne doniesť. Viete, diéty neboli veľmi veľké... Ale vždy mi povedal: Už som ťa v tom videl!“ smeje sa herečka pri spomienke na manžela. Priznáva, že jej stále veľmi chýba. „Partnerstvo je veľmi dôležité. To, akého partnera stretnete… Ja sa nemôžem sťažovať. Mala som v živote dvoch mužov a Miro bol výborný partner, manžel, aj ako muž mal veľa sily,“ mrkne Marína potmehúdsky.

