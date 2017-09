Roman Juraško a Diana Hágerová sa o chvíľu stanú rodičmi. Vieme, kedy bude svadba

Diana Hágerová (27) s moderátorom Romanom Juraškom (38) sa čoskoro stanú rodičmi. Párik sa spoznal pri práci v Televízii Markíza a už päť rokov sú šťastne zaľúbení. Teraz im pribudne potomok, ktorého pohlavie si chcú nechať pre seba.

FOTO: Takto to vyzeralo na prestížnom golfovom turnaji v Tatrách. Starosta Hornej Dolnej pomáhal loviť loptičku z vody

Bude pri pôrode?

Svadbu však dvojica zatiaľ neplánuje. „Nikam sa neponáhľame. Všetci sa pýtajú, kedy bude svadba. S Romanom sme sa však zhodli na tom, že dieťa je väčší záväzok ako sobáš, takže si ho naplno užívame. Na otázku, kedy sa budeme brať, vždy poviem v sobotu, ale neviem ktorú,“ odbíja zvedavcov. V tom, či bude Roman pri pôrode, však majú už od začiatku jasno. „Ja som si myslela, že žena chce mať súkromie, ale mnoho priateliek mi z vlastnej skúsenosti povedalo, že je skvelé mať pri sebe oporu. A keď sme začali riešiť túto tému, ani som nič nestihla povedať a Roman sa hneď vyjadril, že chce byť pri tom so mnou,“ spomína s nadšením.

Neváži sa

Diana si tehotenstvo pochvaľuje a teší sa, že nemá žiadne komplikácie. Iba tehotenské chúťky. „Medzi moje top patria klasicky kyslé uhorky a zmrzlina. Toto musí byť. Aby Romanko nemusel utekať do obchodov, robím si veľké zásoby, ak by na mňa prišiel vlčí hlad. Ešte mám neskutočnú chuť na polievky. Viem, že tehotným sa odporúčajú potraviny, ktoré majú jesť, aby zlepšili vývoj dieťatka, ale ja som sa nikdy nestravovala nezdravo, preto jedálny lístok veľmi nemením,“ priznáva blondínka.

Roman Juraško: Tak toto by o sebe nepovedal hociktorý CHLAP

Kilá navyše vraj vôbec nerieši. Doma ani nemajú váhu, čiže to, že jej kilá pribúdajú, vidí iba na oblečení. Zavalení plienkami Napriek tomu, že bruško sa jej zväčšuje, radikálnu zmenu v skrini nechystá. „V lete je to super, dám si voľné šaty a nemusím nič riešiť. No teraz už bude chladnejšie a budem sa musieť do niečoho zabaliť. Preto som si kúpila pár tehotenských nohavíc,“ vysvetľuje blondínka. Čo sa týka výbavy pre dieťatko, základné veci už má. „Kočík máme objednaný, postieľka a komoda sú pripravené. Nechávame si však čas na oblečenie. Veľa známych mi vravelo, že sa neoplatí vo veľkom nakupovať, keďže neviem, aké veľké sa dieťatko narodí a ako rýchlo bude rásť. Až tesne pre pôrodom zabehneme kúpiť pár vecičiek. Iba plienok už mám kopu.“

Kopa jazvičiek

Diana si zaspomínala aj na vlastné detstvo. „Vždy som bola chlapčisko. Liezla som po stromoch, mala som obité kolená. Síce som jedináčik, ale rodičia mi dovolili užiť si detstvo naplno. Preto aj ja veľmi chcem, aby moje dieťa predčasne nedospelo a užilo si všetko, čo k danému veku patrí.“ Diana by bola rada, keby jej to v živote vyšlo tak ako jej rodičom: „Ak by sa nám toto s Romanom podarilo, bola by som najšťastnejšia. Naši sa totiž predo mnou nikdy nehádali, aj keď je na to v živote mnoho chvíľ ako stvorených. Dúfam, že aj naše malé bude vyrastať v harmonickom vzťahu.“

Povolenie od lekára

Moderátorku tehotenstvo zaskočilo, keďže mala dohodnutú spoluprácu s Markízou na Pevnosti Boyard. Nemala síce súťažiť, ale moderovať po boku Martina Nikodýma, no nakrúcalo sa vo Francúzsku. „Preto som najprv bežala k lekárovi. Keď mi to odobril, oznámila som to kompetentným na Slovensku aj vo Francúzsku, aby boli v obraze. Som rada, že som šťastne moderovala všetkých desať dielov.“

Čítajte viac