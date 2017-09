Tanečnica Mirka Kosorínová má kúpeľňu snov. Prezradila nám triky na jemnú pokožku

Raz za štvrť roka sa Mirka Kosorínová (34) vyberie na kozmetiku a poličky v jej kúpeľni nie sú preplnené fľaštičkami s elixírmi na peknú pokožku. Priznáva, že nepatrí k ženám, ktoré potrebujú vyskúšať každú novinku. Roky používa overené produkty a k vychytávkam sa dostane prostredníctvom kamarátok. Tie ju na meniny a narodeniny zásobujú kadejakými novinkami.

Podľa seba

Jednou zo zaujímavých vecičiek, ktoré vytiahla z kúpeľňovej skrinky, bola veľká fľaška vegánskeho sprchovacieho gélu. Ten si blondínka dokonca namiešala sama. Vybrala si vôňu aj farbu. „Dostala som k tomu šejker a farby. Pomer ingrediencií je presne napísaný, vy si však podľa seba namiešate, čo chcete. Okrem sprchovacieho gélu mám aj telové mlieko,“ teší sa Mirka z darčeka od kamarátky. „Po sprche sa musím natrieť. Robím to tak celý život, je to môj zvyk,“ priznáva, že možno v tom je tajomstvo peknej pokožky.

Náročná kariéra

Počas kariéry profesionálnej tanečnice dostala Mirkina pleť poriadne zabrať. „Musela som byť výrazne nalíčená, okrem silného mejkapu som si lepila aj mihalnice. Aj pokožka na tele sa dosť namáhala. Do solária som síce až tak veľmi nechodila, ale aby sme mali peknú farbu, stále sme sa natierali špeciálnymi krémami. Sú to takzvané hnedidlá vo forme krému aj spreja. Po súťažnej kariére som mala dosť zničenú kožu. V tom čase, keď som vyšla na slnko, hneď som dostala alergiu. Teraz sa mi to už nestáva, myslím, že sa mi pokožka už zregenerovala,“ opisuje Mirka Kosorínová.

Dnes bez faktora tridsať na slnko nevyjde a na tvár si dáva ešte vyššiu ochranu – päťdesiatku. Líči sa len minimálne, iba keď niekam ide. Vtedy jej postačí ľahký mejkap a maskara. „Mám citlivú pleť, preto mám rada fluidné krémy aj mejkapy,“ vysvetľuje.

Tip na chudnutie po pôrode

Mirka má útlu postavu, preto keď pred dvoma rokmi naberala tehotenské kilá, bála sa, že to jej koža nezvládne. Dnes však okrem jazvičky po cisárskom reze nemá žiadne stopy po tehotenstve. „Poctivo som sa natierala a teším sa, že nemám strie. Po pôrode mi doktorka poradila, aby som si kúpila sťahovací pás na bruško. Predávajú ho v zdravotníckych potrebách a fakt mi pomohol. Celý deň som ho mala na sebe a veľmi rýchlo, za pár týždňov, som bola ako pred otehotnením. Fakt to odporúčam každej babe,“ radí mamička dvojročného Miška.

