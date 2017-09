TRPKÉ slová dnes už nebohého Vladimíra Brabca (+83) alias majora Zemana: Čo ho trápilo celé roky?

Herečka Helena Brabcová (53) dcéra Vladimíra Brabca oznámila verejnosti smutnú správu o tom, že jej otec v piatok večer zomrel.

Už dlhšie mal zdravotné problémy, pretože mal choré srdce. Pre množstvo divákov sa tvár tohto charizmatického muža a herca spája hlavne s postavou príslušníka polície, vtedajšej Verejnej bezpečnosti, legendárneho majora Jana Zemana. Seriál natočila Československá televízia v rokoch 1974 až 1979.

Okrem Brabca si v ňom zahral napríklad aj Radoslav Brzobohatý, Vladimír Menšík či František Nemec. V epizódach sa zo slovenských hercov objavili aj Štefan Kvietik či Emil Horváth. K seriálu v tých časoch sadali státisíce divákov.

Zarobili na mne!

Hoci Vladimír Brabec stvárnil množstvo iných úloh, sám cítil, že mu seriál akoby vzal identitu – stal sa skrátka majorom Zemanom. Viackrát sa vyjadril, že sa za seriál, ktorý sa dnes označuje za propagandistický, nehanbí aj keď ho nahnevalo, že ho ktosi chcel politicky znemožniť. „Nepodarilo sa im to, lebo na Brabca nič nie je. Ja som čistý ako papier do prvej triedy. Ale odniesol som si to pracovne,“ povedal svojho času pre český Blesk. Vysvetlil aj ako: „Neobsadzovali ma... aj za toho minulého režimu. Už som robil iba rozprávky, pretože som bol okukaný, ako sa hovorí. Sme malá krajina... A odnášam si to aj dodnes, pretože som ešte stále okukaný. A poviem jednu vec, ktorú poviem prvýkrát nahlas: Česká televízia musela zarobiť na tom seriále nesmierne milióny, to si ten divák televízie ani neuvedomuje. A že akási cenzúra skrátka neustále existuje, pretože moje meno nie je počuť ani v českej televízii, v Českej televízii verejnoprávnej a nie je samozrejme ani počuť názov Tridsať prípadov majora Zemana. Pretože sa za to hanbia, že to robili... Mne to je jedno, viem, že je to z politických dôvodov. Skrátka tam tá cenzúra je, nech si hovorí kto chce čo chce! Na to som veľmi doplatil . Potom som sa venoval už len divadlu a dabingu, pretože som na chleba nejakým spôsobom musel zarobiť...,“ povedal otec dvoch detí. Zo syna je režisér, z dcéry herečka.

Smrť milovanej ženy

Minulý rok zažil herec ťažkú stratu - musel sa navždy rozlúčiť s milovanou manželkou Naděždou (+84). Žil s ňou 62 rokov, zomrela a mozgovú porážku. V poslednom čase však už bola mimo realitu, pretože trpela pokročilou Alzheimerovou chorobou a musela byť aj hospitalizovaná na psychiatrii. Herec bol z jej stavu natoľko nešťastný, že za ňou psychicky nezvládal chodiť do nemocnice. Po jej smrti sa psychicky zrútil.