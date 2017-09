VIDEO: Konflikt v telocvični! Herec Juraj Bača šokoval svojím agresívnym správaním

Hoci sa kedysi venoval thajskému boxu a občas zabehol aj na strelnicu, tentoraz sa sebaobrane a streľbe nevenuje preto, aby vyplnil voľný čas. Snaží sa, aby sa z neho v čo najkratšom čase stal dôveryhodný kriminalista. Koncom júla totiž padla prvá klapka nakrúcania slovenskej verzie legendárneho rakúsko- -nemeckého kriminálneho seriálu Komisár Rex. Na Markíze odštartuje začiatkom septembra a sympatický blondiak si zahrá rolu kapitána Majera.

Cvičiteľa nemá len pes!

Preto sa herec musel postupne zblížiť nie s jedným, ale hneď s viacerým vlčiakmi. Psy sú totiž až tri – Odin, Rex a Joši. Pochádzajú z Poľska a pri sebe stále majú dve cvičiteľky. Svojho trénera má však aj herec. Bývalý dôstojník Braňo Križák (41), dnes špecialista na sebaobranný boj zblízka krav maga, má za úlohu vycvičiť Juraja, aby pôsobil ako profesionálny vyšetrovateľ. Tréning podľa scenára Tak ako celý seriál aj tréningy sa riadia presným scenárom. „Vždy vopred dostanem scenár a podľa toho ideme. Ak viem, že máme nabehnúť s komandom do miestnosti, kde je klavír, nacvičíme si viacero možností. Buď sa naučím páchateľa cezeň prehodiť, alebo sa od klavíra odpichnem a zneškodním ho na zemi,“ opisuje Juraj.

Tréner ho dopĺňa: „Robíme asi všetko. Sebaobranu, taktiku, prácu so zbraňou, zatýkanie, zaistenie priestorov a páchateľov…“ Jurajov prístup a zapálenosť na tréningoch si pochvaľuje, zároveň však priznáva, že neznáša, ak Juraj nepríde načas. „Prekážajú mi aj tri minúty meškania, hneď dostane po ušiach. Inak je práca s ním skvelá. Vidno, že je plný pohybovej kultúry, energie a testosterónu,“ konštatuje tréner so smiechom.

Skončí u polície?

Ako sa páčia tréningy samotnému hercovi? „Je to riadna makačka. Dva mesiace v kuse trénujeme. Vidím však, že sa mi zlepšuje kondícia a hlavne mám reálnejší pohľad na situácie, ktoré som doteraz videl len vo filme. Bez Braňa by som to asi nenatočil. Som veľmi zvedavý, či sa to na konci ukáže. Veľa scén sa totiž musí prestrihať a upraviť,“ prezrádza.

Vedel by si po tom, čo nazrel do sveta kriminalistov, predstaviť, že by hodil herectvo za hlavu a stal sa policajtom? „Možno by som to aj chcel, ale asi by som bol dosť sklamaný z dnešnej situácie. Myslím, že veľa policajtov pod tlakom silnej byrokracie nemôže robiť svoju prácu správne. Určite to je aj veľmi nedocenená práca. V rodine mám viacero policajtov, ktorí robia svoju prácu poctivo a za ktorých by som dal ruku do ohňa!“

Chráni ženy

Juraj priznáva, že hoci nechtiac, aj on sa už neraz dostal do konfliktnej situácie. Ako sa vtedy správa? „Konflikt sa snažím vyriešiť najprv slovne. Som veľký diplomat. Ak sa to dá, snažím sa vykľučkovať bez násilia, slovne. Som však háklivý na svoju rodinu a veľmi sa ma dotkne, ak je niekto hrubý k ženám. Vtedy hneď zakročím: Haló, ,kámo‘, to by stačilo! Samozrejme, nie vždy to stačí, ale najlepšie by bolo, ak by sme všetci ubrali zo svojej ,náruživosti‘ a zloby,“ uzatvára.

Prečo mala Nela Pocisková chuť plakať? Prezradila ďalší intímny detail prvej dovolenky!

Obyvatelia Hornej Dolnej bonzovali! Čo museli obetovať pre nakrúcanie?

Známe tváre podľahli letnému hitu. Dali by ste si to na hlavu aj vy?

Vieme, prečo Rytmus neskladá slnečné okuliare z očí. Nie je jediný, ktorý je na nich „závislý“!