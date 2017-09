VIDEO: Polienko Daniela Hantuchová - takto ju driloval partner pred živým prenosom Let’s Dance. Pomôže jej to?

Úvodné kolo tanečnej súťaže bolo pre mnohých doslova šokom - to, čo predviedla dlhonohá tenistka sa nedalo nazvať inak ako katastrofou. Jej tanečný partner Erik Ňajraš, ktorého si vraj vyslovene vyžiadala, robil čo mohol, ale zo športovkyne nedostal prakticky jediný ladný pohyb. "V podstate bolo všetko zlé," povedal jej porotca Ján Ďurovčík.

Minulotýždňové kolo to už bolo lepšie a dokonca ani neskončila na poslednom mieste hodnotiacej tabuľky - zo šou poslali diváci domov moderátora Petra Varinského (35).

Snaží sa

Daniela zavesila pred niekoľkými dňami na instagram video, na ktorom s palicou na ramenách poctivo trénuje. Napísala: "A tlačíme kapustu. Myslela som, že to až tak v novembri sa zavára. Nový týždeň, nový tanec. Pre mňa ďalšie totálne nové pohyby hneď pondelok ráno makáme aj keď som polienko ale tenis ma naučil v živote o všetko bojovať tak to aplikujem teraz."

Včera sa opäť pochválila videom ako dôkazom, že sa naozaj snaží: "A ja som si myslela, že drily na nohy mám za sebou, keď som skončila s kariérou.Posledné úpravy pred live prenosom, bojujeme, makáme, výzva je to riadna."

Pridala ešte výzvu, aby ľudia posielali hlasy: "Lebo len a len vďaka Vám máme tú možnosť si vyskúšať ďalší tanec." Nechajme sa dnes večer prekvapiť. Ak by vypadla, Markíza ušetrí za jej nemalý honorár, ale zdá sa, že Danielu to naozaj baví, tak by jej to bolo úprimne ľúto. Z nových pohybov pod vedením vysokého sexi tanečníka má radosť.