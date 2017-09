Vieme, prečo potajme plače! Vždy vysmiata komička Evelyn prežíva ťažké obdobie a prsty v tom má Polnišová

Po šiestich rokoch chystá Markíza veľkolepý návrat populárnej tanečnej šou. Na obrazovkách štartuje tretieho septembra. Preto už niekoľko týždňov na sebe maká Silvia Lakatošová, Vlado Kobielsky, Daniela Hantuchová či Emma Drobná. Na parkete sa trápi aj začínajúca komička Eva Kramerová alias Evelyn.

Nabudila ju Polnišová

Televízia chvíľu vysielala komediálny seriál Svet podľa Evelyn, ale jej tvár je známa hlavne mladšej generácii, ktorú zabáva svojimi príspevkami na internete. Teraz ju budú vídať tancovať každú nedeľu. Evelyn nás prekvapila, že za to vďačí herečke Petre Polnišovej. „Z televízie sa mi ozvali, keď sme natáčali film Cuky Luky a Petra stála práve pri mne. Keď som jej povedala, kam ma volajú, začala sa veľmi tešiť a stále opakovala, že to je super. Vraj určite tam choď, to bude strašná zábava, uvidíš! Dala som na jej radu a vyšla zo svojej komfortnej zóny, keďže pre mňa sú tréningy vzhľadom na moju postavu dosť náročné. Keď mám pravdu povedať, pre mňa je náročné aj bežať na autobus,“ vtipkuje.

Potajomky plače

S profesionálnym tanečníkom cvičí choreografie už niekoľko týždňov. Aj keď je to veľmi vyčerpávajúce, snaží sa myslieť pozitívne. „Keď som po prvýkrát prišla a ukázali mi choreografiu, povedala som si, že toto určite nezvládnem! Teraz sa to zlepšuje, ale stále sa stáva, že začnem nervačiť. Je to zúfalstvo, keď jeden krok opakujem stopäťdesiaty raz a stále ho neviem. Tak sa ,vynervačím‘, že tanečný partner len zdesene pozrie a začne ma upokojovať. Priznávam, mala som už aj slzy v očiach, ale snažila som sa ich pred ním skryť. Takže plačem potajomky,“ prezradila Evelyn. Vrásky jej robí aj porota. Do hodnotiacich kresiel si sadne herečka Zuzana Fialová, choreografi Ján Ďurovčík a Petr Horáček a štvoricu doplní bývalá tanečnica Tatiana Drexler. „Veľmi ich nepoznám, ale mám strach. Oni vidia všetko. Ako nebudem prepínať špičky, ako budem nedokonale vystretá… Pritom práve toto mi zatiaľ ide asi najlepšie,“ uzavrela so smiechom.