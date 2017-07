Z čoho má Andrea Pálffy Belányiová strach? Pred dovolenkou urobila zásadné rozhodnutie

Prichádza čas dovoleniek, pre akú destináciu ste sa rozhodli tento rok a prečo? Tento rok si zopakujeme francúzsku Riviéru. Boli sme tam posledné dva roky a stále sme natoľko spokojní, že sa tam vraciame.

Známa moderátorka Andrea Pálffy Belányiová priznala, že pred dovolenkou trpí typickým ženským syndrómom

Ovplyvnila výber krajiny, kde ste sa rozhodli stráviť dovolenku, situácia vo svete? Mám na mysli rôzne útoky v európskych metropolách a niektorých letoviskách vrátane Francúzska?

Samozrejme. Navyše, minulý rok sme boli neďaleko Nice, keď sa odohral teroristický útok na promenáde. Predstava, že stačilo byť na večeri na inom mieste a už sa nevrátiť domov, je hrozná. Som rozhorčená z toho, že najvyšší predstavitelia dovolili, aby sme sa dostali do situácie, že sa v Európe bojíme o život.

Nebojíte sa teda vrátiť na miesto, kde pred rokom umierali ľudia?

Bohužiaľ je teraz taká situácia, že človek nemá nikde istotu absolútnej bezpečnosti. Ale našťastie bývame na mieste, ktoré nie je veľmi preplnené turistami tak snáď si tým o niečo zvyšujeme šancu na pokojnú a hlavne bezpečnú dovolenku.

Mali ste vo zvyku aj cestovať na predlžené víkendy. Museli ste vzhľadom na útoky v Európe nejaký odvolať alebo zrušiť?

Áno, tieto krátke výlety mám rada. Mojím obľúbeným mestom je Rím. Tam by som mohla ísť kedykoľvek a neomrzí ma. V blízkom čase by som rada navštívila severské krajiny, takže jeden víkend si rezervujeme na Nórsko alebo na Fínsko. Ešte sa rozhodneme, ktorá destinácia zvíťazí. Ak sa pýtate na strach vzhľadom na nepredvídateľné útoky teroristov, áno, už sa stalo, že sme menili plány. Bolo to asi pred rokom, keď sme sa rozhodli zrušiť výlet do Nemecka, pretože tam pár dní predtým došlo k teroristickému útoku.

Máte strach cestovať?

Určite oveľa väčší než pred rokmi, keď nám ani len nenapadlo, že sa niekde nejaký fanatik odpáli a zabije ľudí, ktorí sú zhodou okolností v jeho blízkosti.

Prejdime na príjemnejšiu tému. Keď si vyberáte dovolenku, čo je pre vás dôležité? Máte radšej súkromie alebo veľký rezort s all inclusive?

Naše dovolenky nie sú typické rezortné. Väčšmi mi vyhovuje iný štýl – prenajať si dom s bazénom a tam si užívať voľné letné dni. Už sa mi nechce chodiť do veľkých hotelových komplexov, kde stretnete päťsto ľudí na raňajkách a potom zase na večeri.

Takže vám neprekáža, že si na dovolenke neoddýchnete od varenia? Predsa len keď je človek v hoteli, o nič sa nestará..

Keďže sme spolu viac rodín, pekne sa to podelí, nemám pocit, že by ma to zaťažovalo. Navyše, v kuchyni sa obraciame nielen my ženy, ale aj muži, takže je to naozaj veľmi príjemné. A keď sa nikomu nechce, ide sa do reštaurácie.

Aký ste typ dovolenkára? Ste neposedná, chodíte na turistiku, objavujete, spoznávate alebo skúšate adrenalínové športy? Alebo najradšej iba ležíte na pláži a relaxujete? A keď ležíte na pláži, čítate knihu alebo pozorujete ľudí?

Ja by som úplne v pohode vydržala nič nerobiť, len tak ležať na pláži a čítať si knihu. Ale ako väčšina rodičov, nemôžem si to dovoliť, lebo sa treba venovať aj deťom. Samozrejme, vždy si urobíme aj nejaké výlety po okolí. Adrenalín v žiadnom prípade nehrozí, toto ma nikdy nelákalo.

Išli by ste aj pod stan?

To sa mi nechce. Nie som žiadna fiflena, ale naozaj si neviem predstaviť, ako by som všetko, čo potrebujem pre Saskiu, natlačila do stanu a žila niekoľko dní v takomto provizóriu.

Kam by ste určite nešli dovolenkovať a, naopak, aká je vaša vysnívaná krajina, ktorú by ste chceli navštíviť?

V dnešnej dobe by som si nevybrala na dovolenku krajiny, kde je zvýšené bezpečnostné riziko.

Ktorá krajina bola doteraz pre vás najväčším zážitkom a prečo?

Krásne boli Seychely, Dominikánska republika, ale aj Sardínia, ktorá sa opodstatnene nazýva Karibikom Európy. Kombinácia bieleho piesku a priezračného mora je magická a v týchto destináciách je to ako z rozprávky. Veľmi pekne bolo aj na ostrove Vis, ktorý ešte nie je tak veľmi preplnený turistami.

Bez čoho sa na dovolenke nezaobídete? Bez liekov, kozmetiky alebo bez niekoľkých topánok?

Na prvom mieste je taška s liekmi. To je základ, síce to u mňa vyzerá ako v pojazdnej lekárni, ale iba tak som pokojná, že mám všetko potrebné, nech sa stane čokoľvek. Z oblečenia sú to hlavne šaty, ktoré sú v lete najpríjemnejšie na nosenie. Samozrejme, aj kozmetika zaberie časť batožiny. Ale, našťastie, ak sa aj čokoľvek zabudne, nie je problém to dokúpiť.

Máte nejaký obľúbený suvenír, ktorý si nosíte z každej destinácie? Napríklad šálku popolník, kabelku….

Nemám nič konkrétne, čo by som si povinne nosila z dovoleniek. Ale, samozrejme, vždy si niečo kúpim, či už oblečenie, alebo niečo do domácnosti, a potom si aj po zvyšok roka pri pohľade na ten predmet spomeniem na miesto, odkiaľ to mám. Asi najviac ma teší keramická dekoratívna ryba či džbán z miestnej predajne v Provensalsku.

Aké „úkony“ robíte pred dovolenkou? Chudnutie do plaviek, manikúra, pedikúra, nové plavky, šaty ….

Nič špeciálne pred dovolenkami nenakupujem. Len skontrolujem, či mám všetky potrebné lieky, a nakúpim opaľovacie prípravky.