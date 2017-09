Zdena Studenková odmieta privilégiá. Čo by za takéto vymoženosti dali iné ženy!?

Hviezdy televíznej obrazovky nás väčšinou ohurujú dokonalou vizážou a zaujímavými módnymi kúskami. V mnohých prípadoch to bývajú požičané outfity z obchodov, ktoré im vyberú štylistky. Zdena Studenková si však vystačí s vlastnou garderóbou. „Oblečenie si nepožičiavam, pretože najlepšie sa cítim vo svojom. Ani sa mi nechce okolo toho absolvovať nutné obštrukcie – čiže niekam prísť a skúšať si veci. Preto sa obliekam vždy sama a do vlastného. Snažím sa oblečenie často striedať, aby som sa pred kamerou neobjavovala v tom istom, aj keď úplne sa tomu zabrániť nedá,“ vysvetľuje herečka.

Z toho, že máva na sebe rovnaké kúsky, si však ťažkú hlavu nerobí. Stojí si za tým, že je smiešne hodnotiť človeka podľa toho, koľkokrát mal na sebe jednu a tú istú vec. „Keby som mala byť každý deň v inom oblečení, som anglická kráľovná, ktorá sa riadila heslom: Každý deň nové šaty a džin s tonikom,“ vtipkuje. Pokojne sa totiž môže stať, že v jednej relácii ju uvidíme viackrát v jednom a tom istom. „Napríklad v Inkognite natáčame dve časti v jednom oblečení,“ vysvetľuje.

Vie, čo si môže dovoliť

Ostrieľaná profesionálka presne vie, čoho sa má pri výbere oblečenia pred kameru vyvarovať. „Musí to ladiť aj so zariadením štúdia, aby sa nebili farby. Treba dať pozor aj na vzory, ktoré môžu na obraze urobiť šarapatu. V našom slangu tomu hovoríme, že sa ,nerozsypú‘. Napríklad si dávam pozor na drobné prúžky alebo na malé kocky…“ hovorí. Samozrejme, vhodné kúsky si vyberá aj podľa toho, čo jej pristane, či už strihovo, alebo farebne, a dôraz kladie aj na materiál. „Myslím si, že mi nesvedčia farby ako banánovožltá, silná fialová alebo výrazná bordová. Tým sa vyhýbam, nemám ich vo svojom šatníku,“ priznáva.

Spoľahne sa na vizážistku

Kostymérky s herečkou teda veľa práce nemajú, no líčenie a účes rada zverí do rúk televíznej vizážistke. „Mejkap a vlasy mi robí Ingridka. Na ňu sa úplne spolieham, jej práca mi veľmi vyhovuje. Striedame účesy – raz hladký, inokedy necháme trochu vlny… A líčenie vie prispôsobiť oblečeniu, ktoré si prinesiem,“ opísala, ako to vyzerá v zákulisí Inkognita.

