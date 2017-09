Známe Kristíny okradli. Ich reakcia vás prekvapí

Herečka Kristína Farkašová (35) aj moderátorka Kristína Kormúthová (31) sa realizujú i v móde. Prvá Kristína vymýšľa vtipné slogany na tričká, druhá štýlové tenisky, na ktorých môžete mať vlastné meno. Simona Krainová si na ne napríklad dala vyšiť nápis Fuck You. Ich nápady sa však zapáčili aj iným podnikavcom a na internete už predávajú rovnaké kúsky. Obe známe dámy na to upozornili na sociálnych sieťach, no kopírovaniu zrejme nezabránia.

Ukradnutý nápad

Tenisky akoby z dielne Kristíny Kormúthovej, no celkom inej značky dokonca propaguje na sociálnej sieti Zuzana Plačková. Keď jej moderátorka napísala, že to, čomu robí reklamu, nie je originál, bývalá playmate zareagovala, že jej je vlastne jedno, odkiaľ má pekné tenisky. Hlavne, že ich má. Vykradnutá Kristína Kormúthová nie je situáciou nadšená, ale na druhej strane je presvedčená, že sa kopírujú iba dobré veci. „Myslím si, že proti týmto veciam sa nedá bojovať. Vždy sa nájdu neinvenční ľudia, ktorí kopírujú iných. Ani veľké značky s tým nič nedokážu. Kopírujú sa preto, lebo to robia dobre. Pravdupovediac, očakávala som, že to príde, ale nie tak skoro,“ smeje sa Kristína a dodáva: „Klienti tej značky, ktorej názov ani neviem, zrejme nebudú moji. Mám iný sortiment a iné materiály.“

Treba sa ozvať!

Pruhované tričká s výstižnými vetičkami pozná asi každý. Ich autorka Kristína Farkašová sa takisto už asi tri roky pasuje s napodobňovateľmi. Z času na čas ju to naštve a robí poriadky. „Riešime to prostredníctvom právnikov. Pracujeme aj na tom, aby sa nedalo vykradnúť duševné vlastníctvo. Nerobíme však z toho ,bububu‘, zatiaľ sa nám nechce súdiť. Ale ak to neprestane, asi prejdeme k tvrdším opatreniam,“ hovorí pokojne.

Vždy keď sa počet falšovateľov zvýši, Kristína ich verejne na sociálnej sieti upozorní, z čej dielne vyšiel nápad. Naposledy venovala dlhý status panej, ktorá cez Facebook predávala detské dupačky, vyzerajúce presne ako od Kristíny. „Vraj to tá pani už vymazala, ale nekontrolovala som to. Po tom, ako som to napísala, mi ľudia začali posielať ďalšie skopírované veci a nazbieralo sa ich asi dvadsať! Myslím, že raz za čas sa treba ozvať, vyčistiť priestor a brániť sa tomu, aby vám to bolo odcudzené.“