Biela farba patrí k letu, no môžete sa ňou aj strápniť. Aj známe Slovenky sa v nej dopustili faux pas

I keď sa hovorí, že biela sa hodí k všetkému, a vraj ňou nič nepokazíme, nie je to celkom pravda. Módna štylistka Andrea Ziegler nám vysvetlila, aké pravidlá platia pre nosenie bielej farby. Netýka sa to však dvadsaťročných slečien, skôr dám v strednom veku, ktoré sa ňou chcú omladiť.

Radšej krémová

Biela farba rozhodne má pevné miesto v šatníku hlavne v letných mesiacoch. Môže však zvýrazniť nedostatky pleti a nepristane každému.

„ Otázka je, kedy je vhodná, prípadne pre koho a v akom veku. Zrelé ženy by mali zvážiť, či práve biela farba je pravá na spoločenskú príležitosť. Nemusí to vždy vypáliť šťastne a môžu sa stretnúť aj s uštipačnými poznámkami a komentármi typu ,chcela stará mladou byť‘.

Dámam v zrelom veku by som odporučila voliť skôr krémové a púdrové odtiene spoločenských šiat. Nie vyslovene čisto biele. Biela farba je symbolom nevinnosti a čistoty a v kombinácii so zrelým vekom to môže vypáliť čudne,“ vysvetľuje štylistka.

Rady módnej štylistky