Chcete voňať ako celebrity? Poradíme vám ich najvydarenejšie parfumy

Prvý parfum, ktorý priamo niesol meno filmovej divy, sa volal Sophia. Každý asi vie, kto je najslávnejšou nositeľkou tohto mena. Áno, Lorenová. Po krásnej Talianke dostali svoj parfum aj ďalšie hviezdy – Catherine Deneuve, Cher, Elizabeth Taylorová. A práve poslednej menovanej to zvlášť vyšlo. Jej White Diamonds, ktorý na trh priniesla firma Elizabeth Arden, je dodnes najúspešnejším parfumom celebrity.

Poctivá J. Lo

Dnes je už bežné, že herečky, speváčky, športovci či modelky majú vlastné vône. Obyčajne však žiadna nezaujme tak ako Taylorovej vône. Preto stále prichádzajú s ďalšími novinkami. Napríklad Jennifer Lopezová ich má už devätnásť. Práve ona si však vône stráži. Nie je len tvárou na plagáte, ale skutočne zasahuje do všetkého – od zloženia vône až po flakón. A vypláca sa jej to. Hneď jej prvá vôňa Glow zarobila milióny. Veľmi úspešná vo svete vôní je napríklad aj Sarah Jessica Parkerová.

Nepreženieš, neprerazíš!

Celebrity sa predháňajú, čím zaujať. Naomi Campbellová napríklad prišla na vtedajšiu dobu s originálnym flakónom v tvare dámskeho prsta s dlhočizným nechtom. Najďalej to však v extravagancii dostala Lady Gaga. Jej Fame bol prvý čierny parfum na svete. Nie fľaštička, ale tekutina. Vďaka unikátnej technológii však čierna parfumovaná voda za pár okamihov spriehľadnela, takže nositeľka sa nemusela obávať o šaty.

Ide to aj u nás

Trend spájať parfumy so známymi tvárami sa objavuje aj v našich končinách. Vlastné parfumy dodal na trh napríklad Karel Gott a nesú mená jeho slávnych piesní napríklad Lady Karneval. Kým tu išlo vyslovene o komerčný zámer, ďalšia česká celebrita Jiří Korn má iný prístup. Podobne ako J. Lo on sa na vlastných parfumoch výrazne podieľa. Nechce byť len tvárou, ktorá vymýšľa, no osobne vymýšľa kombinácie vôní a takisto svoje značky aj nosí.

A jednu lastovičku máme aj na Slovensku. Je to len pár dní, čo vlastný parfum Jenny Jeshko pokrstila módna návrhárka Jana Ješková.