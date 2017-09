Petra Palevičová zo Súdnej siene: Závislá od sprchových gélov

Ako každá žena, aj Petra miluje všetko voňavé, preto sa vo svojej kúpeľni cíti ako v oáze. Už na prvý pohľad je jasné, že temperamentná ryšavka zbožňuje sprchovacie gély. Má ich toľko, že by si s prehľadom mohla otvoriť vlastnú drogériu.

Rukavica namiesto pílingu

„Vyhovuje mi značka Balea, pretože má široký rad vôní. Nájdu sa v ňom citrusové, sladké, krémové, kvetinové. Mením ich podľa nálady a okolností,“ priznáva sa Petra, ktorá sa zvyčajne natiera aj obyčajným detským olejom. Robí dobre jej pokožke, ktorá síce nie je suchá, no olej ju aj tak dokonale zvláčni. Dlhovláska nikdy nepoužíva píling na telo. Vystačí si s rukavicou či s hubkou.

Dala mu druhú šancu

Kedysi používala na vlasy i na telo kokosový olej, no začal ju vysušovať. Po debatách s kamarátkami a s vizážistkami mu však ešte dala šancu. „Teraz ho používam na vlasy, pretože ich mám suché. Tak uvidíme po lete,“ hovorí. V čom má však jasno, to sú krémy na tvár. Petra sa neriadi heslom, čím drahší, tým lepší, ide na to skôr z iného uhla. „Striedam krémy od Garnier, ale aj tie od Baley, ktoré teraz používam, sú výborné. Krásne voňajú, no práve to nevyhovuje môjmu priateľovi. S aromatickejšími krémami má veľký problém,“ smeje sa Peťa, ktorá sa v dôsledku týchto „sťažností“ krémuje do postele o čosi menej ako obyčajne.

Sebestačná

Petra je skutočnou majsterkou v líčení. Na to, aby vyzerala vždy tip-top, nepotrebuje šikovné ruky vizážistiek, ľavou zadnou to zvládne aj sama. „Hoci trendy určujú, že trblietavé tiene už nie sú číslo jeden a možno zvýrazňujú vrásky, ja ich používam, lebo podľa mňa sa mi hodia. Mám rada aj trblietavý púder na telo od Mary Kay. Aj keď je určený na telo, ja ho používam aj na niektoré časti tváre,“ netají kučeravá ryšavka.

Na vlasy

„Vyhovuje mi tento rad na kučeravé vlasy, pretože má výbornú konzistenciu a výsledok je na jednotku. Viem, že kučeravé vlasy by sa nemali sušiť fénom, no mne sa to inak nedá, pretože ak by som to neurobila, mala by som ich mokré ešte na druhý deň,“ smeje sa tvár Súdnej siene, s ktorou bude súhlasiť asi väčšina kučeravých žien.

Ako voní?

„Parfumy striedam podľa ročného obdobia. Na leto mám rada sviežu vôňu od Giorgia Armaniho Acqua di Gió, ktorá sa však už nepredáva. Kolegyňa mi ju ešte zháňa z nejakých tajných zásob, čomu sa zatiaľ veľmi teším. Na jeseň mám zase rada Truth Calvin Klein a na večerné akcie či na zimu si striekam ťažšie tóny od Aignera,“ vymenúva Petra.

