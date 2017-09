Soňa Müllerová zastavila čas! Prezradila, ako zakrýva svoje nedostatky

Moderátorka patrí medzi stálice televíznej obrazovky, a keď si odmyslíme účesy, zdá sa, že už roky vyzerá rovnako. Soňa Müllerová má na to veľmi jednoduchý recept. Prezradila nám ho v maskérni Dámskeho klubu, kde nás privítala asi pol hodiny pred živým vysielaním. S úsmevom na tvári a obrovskými natáčkami na hlave.

Klebietky o šminkách

S vizážistkou Zuzkou boli práve v družnej debate o kozmetických novinkách. A to sa povráva, že v maskérni sa iba klebetí. „Vždy sa tu dozviem nové veci, ale iba zo sveta kozmetiky a líčidiel,“ smeje sa Soňa.

Debaty s maskérkami jej uľahčujú život v tom, že má informácie o novinkách z prvej ruky. Má možnosť okamžite vyskúšať nové trendy aj produkty a potom už presne vie, čo si má v parfumérii alebo v drogérii pýtať. „Vždy keď stretnem novú vizážistku, naučím sa niečo nové. Hlavne od mladších dievčat. V mojom veku sa už musím stretávať s mladšími,“ hovorí Soňa otvorene.

Vyberte si svoje

Hoci Soňa Müllerová miluje módu a v líčení je takisto doma, za veľkú odborníčku sa nepovažuje. „Rada sa pekne obliekam a rada dobre vyzerám, ako každá žena, to je všetko. Trendy sú však jedna vec, ale treba si z nich si zobrať len to, čo vám pasuje. V každom štýle sa dá nájsť niečo. Aj v líčení, ale závisí to od toho, ako sa cítim, čo mám oblečené, ako mám urobené vlasy, aj od farby oblečenia,“ vysvetľuje Soňa.

Vylepším si obočie

Permanentný mejkap si Soňa na sebe zatiaľ nevie predstaviť. Ani 3D mihalnice, najmä kvôli kontaktným šošovkám. Priznala však, že dozrela do štádia, keď si plánuje dať vylepšiť obočie. „Mám pocit, že je mojou najväčšou slabinou. Uvažujem o mikropigmentácii obočia a radím sa o tom so Zuzkou. Povedala mi, že mi ho bude musieť začať robiť, ako keby trošku vyššie, pretože oko mi bude prirodzene klesať. Takže napríklad toto sú finty, ktoré vie odborníčka,“ vysvetľuje Soňa. Po absolvovaní tejto procedúry môže už po týždni ísť bez problémov pred kameru a najmä pri líčení by mala o jednu starosť menej.

Čo je mikropigmentácia

Ide o povrchové tetovanie. Technika, ktorá nejde do hĺbky ako tradičné tetovanie. Preto je výsledok jemnejší a prirozednejší. Niekomu sa farba vstrebe po roku, niekomu vydrží aj tri. Používa sa lokálne anestetikum. „Vždy začínam svetlejšou farbou a po mesiaci automaticky dávam korekciu, môže sa stať, že to nie je hneď po prvom raze dokonalé. Možno treba zvýrazniť farbu alebo nejaký chĺpok vypadne. Po zákroku je miesto opuchnuté, ale po pár hodinách sa stratí. Samotný zákrok nebolí, pretože používam krém na znecitlivenie. To, ako dlho vám takto upravené obočie vydrží, závisí od mnohých faktorov – od typu pokožky, od starostlivosti. Blondínam mikropigmentácia obočia vydrží omnoho dlhšie než brunetkám,“ vysvetlila nám Zuzana Remeníková.

Toto treba robiť v mojom veku