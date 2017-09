Hit deväťdesiatych rokov slávi návrat: Opášte sa ňou ako celebrity a ukážte, že máte štýl!

Ľadvinku môžete nosiť na voľný čas, ale aj na spoločenské príležitosti. Známe celebrity predvedú, ako sa zo športovej tašky okolo pása stal obrovský módny trend.

Celočierna elegancia

Ľadvinka sa vonkoncom nemusí asociovať so športovými aktivitami. Dôkazom toho je aj herečka Kate Bosworthová. Ak si zadovážite elegantnú koženú taštičku so zaväzovaním okolo pása, pokojne ju môžete nosiť aj do práce. Rúž, vreckovky aj mobil tak budete mať vždy prakticky poruke.

Sofistikovaný luxus

Kendall má vďaka svojej práci možnosť skúšať a nosiť najnovšie trendy. K zaujímavému dizajnérskemu outfitu si vybrala luxusnú ľadvinku z dielne známej značky Chanel. A kombinácia sa jej naozaj podarila.

Praktická na nákupy

Praktickú ľadvinku určite oceníte počas hocijakých nákupov. Ponesie najdôležitejšie veci a vy tak budete mať voľné ruky na nákup. Užitočnosť tašky okolo pása ocenila aj herečka Sienna Millerová.

Trendová k denimu

Rihanna je známa svojimi netradičnými módnymi kombináciami. K denimovému stylingu tentoraz doladila väčšiu ľadvinku s výraznou potlačou. Zaujímavo oživila jednotvárny outfit.

