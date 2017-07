Vtipná moderátorka Eňa Vacvalová šokuje svojím tvrdým vyjadrením: Mala som byť chlap!

Pre jej zmysel pre humor, pohotovosť či výrečnosť ju ľudia zbožňujú. Čo však o Eni Vacvalovej vie len málokto, to je fakt, že je lenivá. Jej lenivosť sa však týka výsostne módy. Preto aj v relácii Sedem zvolila pre ženu netradičnejší pánsky štýl, v ktorom sú dominantou farebné motýliky a košele.

Prečo ju napríklad na obrazovkách nevidíme v elegantných kostýmoch či šatách? „V tomto smere nie som typická žena. Nebaví ma chodiť po obchodoch a nesledujem ani trendy v obliekaní. Keď som si však predstavila, že budem musieť byť každý týždeň v nejakom inom kostýme či šatách pred kamerou, až ma oblial pot. Toto naozaj nie je pre mňa. Som na to lenivá a neznášam skúšobné kabínky,“ úprimne prezrádza Elena Vacvalová, ktorá prišla ešte pred spustením relácie Sedem s nápadom – osvojí si pánsky štýl s nádychom jemnej ženskosti.

„Inšpirovala som sa úžasným americkým moderátorom Larrym Kingom, ktorý je už roky verný svojmu štýlu. A to trakom, kravate a košeli. Ja som si zvolila motýliky a košele. Keďže si to obliekam každú reláciu, ľudia si na to zvykli a pochopili, že v Sedem ma bude charakterizovať práve tento imidž. Keby som mala zakaždým nejaké iné šaty či kostýmy, diváci by sa skôr zamerali na ne. Takto aspoň počúvajú to čo hovoríme, a neriešia oblečenie,“ vysvetľuje vtipná blondínka, ktorej tento štýl obliekania veľmi pristane.

Zbožňuje pánske prvky

S výberom jej oblečenia to bola rozhodne dobrá voľba. A to si myslí aj samotná moderátorka. „Cítim sa v tom veľmi dobre, pretože mám veľmi rada pánsku módu s náznakmi ženskosti. Páčia sa mi rôzne klobúky, paličky či topánky s nízkym podpätkom. Niekedy si myslím, či som ja nemala byť mužom,“ smeje sa schuti.

Honba na motýliky

To, že Elene Vacvalovej to na obrazovkách svedčí, potvrdzuje aj stylistka Adriana Chorvatovičová, ktorá sa každý týždeň podpisuje pod jej motýliky. „S pani Vacvalovou sme sa dohodli, že bude mať každý týždeň iný. Dolaďujem ich ku košeliam, ktoré si dáva šiť na mieru,“ prezrádza nám kreatívna Adriana, ktorá tieto malé a milé doplnky kupuje alebo požičiava z obchodov. Má už vytypované miesta, kde vždy niečo zaujímavé a farebné nájde.

Žene predsa len nedáva motýliky každý deň a vo svojej desaťročnej praxi sa s tým stretla prvýkrát. Novým výzvam je otvorená a práca po boku Eleny Vacvalovej ju vyslovene teší. „Eňu zbožňujem. Pracovala som už s hocikým, no ona je jednoducho výnimočná. Vždy sa spolu porozprávame, zasmejeme. Je to skutočne milá a príjemná osoba. Bohužiaľ, nemôžem byť na každom jednom nakrúcaní, no keď mi to pracovné povinnosti dovolia, vždy sa naň veľmi teším,“ pochvaľuje si hlavná stylistka Televízie JOJ.