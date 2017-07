Babičkin maznáčik? Princ William oslávil už 35 rokov ale stále má na neho vplyv stará mama! 

Následník britského trónu, oslávenec William s manželkou Kate tvoria jeden z najobľúbenejších párov na svete. Princ sa statočne preniesol aj ponad smrť svojej mamy Diany a mnohokrát dokázal, že sa vie rozhodnúť sám aj v tých najdôležitejších veciach. To však neplatí v prítomnosti kráľovskej babičky. Nie div, spolu s bratom Harrym sa oňho starala od chvíle, keď pred dvadsiatimi rokmi prišli o mamu. Internet je plný videí, ako mu dohovára alebo ako sa na verejnej akcii naňho prísne pozrie a z princa sa stáva poslušný vnuk. Dodávame len, že prvorodený.

Jazva na čele

Princ William sa narodil 21. júna 1982 v Londýne a po otcovi sa stal druhým následníkom britského trónu. Meno dostal po Charlesovom bratrancovi, s ktorým si bol Charles veľmi blízky a ktorý v roku 1972, desať rokov pred princovým narodením, tragicky zahynul. Hoci bol Charles od bratranca o sedem rokov mladší, mal k Williamovi z Gloucesteru veľmi silný vzťah. Malého princa od detstva volali Wombat, Camel alebo Wills a bol veľmi pekným dieťaťom, ktoré okamžite zaplnilo titulné strany britskej tlače. Svoje prvé verejné vystúpenie absolvoval ako deväťročný, keď sa zapísal do knihy návštev v katedrále v Cardiffe.

Princezná Diana veľmi túžila po tom, aby jej deti prežili detstvo bohaté na zážitky. Williama i jeho brata Harryho mladšieho o dva roky vzala napríklad do Disneylandu, chodili sa potápať a dovolila im hrať sa videohry, no zároveň sa snažila deťom ukázať i smutnejšie stránky života. Chlapcov napríklad zaviedla do liečebne ľudí chorých na AIDS či do útulkov pre bezdomovcov. Z detstva pochádza i jeho jazva na čele, ktorú neskôr prirovnal k známej jazve fiktívneho čarodejníka Harryho Pottera. O tú sa postaral jeho spolužiak, ktorý omylom zasiahol golfovou palicou hlavu mladého princa.

Koniec detstva

Bezstarostné detstvo sa skončilo, keď mal William pätnásť rokov. Prišiel o matku, ktorá zahynula pri autonehode. Bulvárni novinári a fotografi však sľúbili, že mladého princa nechajú študovať v pokoji, za čo im však musel poskytnúť pravidelný prísun noviniek zo svojho života. Princ William potom navštevoval školy v južnom Anglicku a na prestížnej Eton College študoval zemepis, biológiu, matematiku a dejiny umenia. V škole sa stal aj kapitánom futbalového tímu, sám od detstva drukuje tímu Aston Villa. Po škole, ako väčšina mladých Britov, skončil v armáde v Belize a neskôr ako dobrovoľník v Čile. Obrázky, ako princ William v rámci svojej služby čistí záchody, vtedy obleteli celý svet.

Spokojný manžel

V roku 2005 začali médiá intenzívne rozoberať princov dlhodobý vzťah s priateľkou Kate Middletonovou, spolužiačkou z univerzity, obaja sa niekoľkokrát rozišli a opäť dali dohromady, a keď sa pri príležitosti desiateho výročia smrti princeznej Diany konal veľký spomienkový koncert, na podujatie prišli ako pár.

V októbri 2010 sa na dovolenke v africkej Keni zasnúbili a o mesiac zverejnili aj dátum svadby. Tá bola koncom apríla 2011 jednou z najsledovanejších udalostí na planéte. V televízii sledovali priamy prenos vraj až dve miliardy divákov! O rok kráľovský pár oznámil, že očakáva narodenie prvého potomka, a v júli pred štyrmi rokmi sa maličký George Alexander Louis stal tretím následníkom trónu.

Neskôr prišla na svet aj princeznička Charlotte. Médiá sa snažia nájsť akýkoľvek náznak krízy v princovom manželstve, to však zatiaľ odoláva všetkým nástrahám. A hoci princ už nie je takým krásavcom, za akého ho považovali v tínedžerskom veku, a väčšmi než na peknú mamu sa začína podobať na svojho otca, stále patrí k najobľúbenejším členom britskej kráľovskej rodiny.

