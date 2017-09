Lekár žiadal rodičov mŕtveho dieťaťa o súhlas s odobratím jeho orgánov. Ich slová vženú slzy do očí

Nemocnice sú plné príbehov zúfalého boja o život. A tam, kde sa bojuje o ten detský, je zvlášť veľa emócií. Len ten, kto zažil smrť vlastného dieťaťa, si vie predstaviť muky, aké prežívajú rodičia bábätka, ktoré nedávno zomrelo v košickej nemocnici. Malo iba dvanásť dní. Napriek veľkej bolesti si dokázali vypočuť lekára, ktorý im vysvetlil, že ak budú súhlasiť s vyoperovaním srdiečka ich dieťaťa, ktoré už nemá šancu na život, dajú veľkú nádej inému.

Dopriať radosť cudziemu, keď ja mám neprekonateľný žiaľ? V takýchto chvíľach to mnohí nedokážu, ani keď ide o dospelých príbuzných, nieto ešte o deti. Srdiečko dvanásťdňového bábätka dnes bije v hrudníku malého Juliana z talianskeho mesta Modena, ktorý mal ťažkú vrodenú srdcovú chybu. Jeho rodičia – Češka Irena a Talian Massimo – boli zúfalí, lekári im totiž otvorene povedali, že bez nového srdiečka nebude mať ich syn šancu na život. Neostávalo im nič iné, len súhlasiť s tým, aby ich dieťa zaradili na čakaciu listinu na srdce, a modliť sa, aby to celé dobre dopadlo. Niekto však musel zomrieť. A musel byť veľmi maličký… Stalo sa.

Hľadanie príjemcu

Keď rodičia vyslovili súhlas s darovaním orgánu, snažili sa slovenskí lekári čo najrýchlejšie konať tak, aby ich rozhodnutie niekomu pomohlo. „Odber orgánov u novorodenca je mimoriadne zriedkavá záležitosť,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, primár transplantačného oddelenia UNLP Košice, kde sa odber malého srdiečka uskutočnil. Najskôr oslovili Detské kardiocentrum v Bratislave, ktoré vykonáva transplantácie, ale v tom čase nebol na Slovensku u nás žiaden vhodný príjemca. Keď neuspeli ani v Prahe, oslovili európske transplantačné centrá. „Nemocnica v Bologni sa ozvala ako prvá,“ hovorí doktor Beňa. „S novorodeneckým darcom sme sa stretli prvýkrát pred siedmimi rokmi,“ dodáva.

Operácia v Taliansku

Odobraté srdiečko zabalené do zvláštneho transportného boxu sa špeciálnym lietadlom dopravilo do nemocnice v Bologni v noci. Konať treba rýchlo: „Od zastavenia krvného obehu v srdci darcu do obnovenia krvného obehu príjemcu by nemali uplynúť viac ako štyri hodiny,“ vysvetľuje lekár. Operácia malého Juliana trvala dvanásť hodín a podieľalo sa na nej asi tridsať ľudí. Šťastní rodičia malého Juliana si po prvých kritických trinástich hodinách od operácie vydýchli. Napriek radosti z toho, že konečne môžu vziať do náručia svojho syna, nezabudli na nešťastie iných: „Myslíme na rodičov bábätka zo Slovenska, ktorého srdce je teraz v hrudi nášho syna,“ povedala Irena pre talianske médiá. Chcú dopriať stretnutie Julianovi rodičia dokonca vyjadrili túžbu stretnúť sa s rodičmi zo Slovenska, aby tiež mohli objať ich syna, ktorý žije vďaka srdcu ich dieťatka. Čo si o tom myslí doktor Beňa? „V tomto smere zachovávame anonymitu. Určite nebudeme tí, ktorí sprístupnia adresu rodičov novorodeneckého darcu orgánov rodine v Bologni. Pozitívny alebo negatívny psychologický rozmer takéhoto stretnutia nemožno predvídať, v budúcnosti by sa to mohlo vypomstiť. V USA však existujú organizácie príbuzných darcov a organizácie príjemcov a ich príbuzných. Organizujú spoločné stretnutia, ale tiež na prísne anonymnej báze.“

Prežívajú traumu

Podľa našich zákonov, ak darca za svojho života nevysloví nesúhlas s odobratím orgánov na transplantačné účely, predpokladá sa, že s odberom po stanovení mozgovej smrti súhlasil. Najskôr je však potrebné získať výpis z registra osôb odmietajúcich odobratie orgánov. Prax je však taká, že proti vôli rodín nejdú.

S akými reakciami sa stretáva doktor Ľuboslav Beňa, keď oznamuje príbuzným, že by ich blízky mohol dať niekomu šancu na život? „Vo chvíli, keď s nimi hovoríme, prežívajú traumu a šok z informácie ošetrujúceho anestéziológa, že sme mu diagnostikovali smrť mozgu. V tejto vypätej situácii im oznamujeme možnosť darovania orgánov ich blízkeho… Hlavne v poslednom období sa nám stáva čoraz častejšie, že príbuzní už vedia o tejto možnosti a sú jej priaznivo naklonení. Uvedomujú si obrovský humánny rozmer a dôležitosť celého procesu ako najvyššej formy vyjadrenia ľudskej spolupatričnosti.“

Doktor Beňa hovorí, že príbuzných nikdy nesúria s rozhodnutím, dávajú im čas niekoľko hodín. Tiež sa často stáva, že rodina zmení svoj pôvodný nesúhlasný názor. „Svoj nesúhlasný postoj prehodnotia po konzultácii s medicínskymi odborníkmi v rodine alebo s kňazom na dedine. Raz mi jedni rodičia, s ktorými sme rozprávali o darovaní orgánov ich mŕtveho dieťaťa, povedali: Robte tak, ako káže láska,“ uzatvára citlivú tému odborník.

Fakty o odbere orgánov

Podľa našich zákonov je do 18 rokov veku potenciálneho darcu potrebný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov, u dospelých aj výpis z registra osôb odmietajúcich počas života odber orgánov na transplantačné účely a registra osôb odmietajúcich počas života pitvu po smrti.

Detské transplantácie sú u nás veľmi zriedkavé. Prečo? „Detských darcov je u nás oveľa menej ako darcov v dospelom veku, potreba transplantácií u detí je nižšia ako v dospelosti a na to, aby boli operácie úspešné, potrebujú naše transplantačné centrá dostatok skúseností. Tie sa dajú získať len opakovaním činnosti,“ hovorí doktor Ľuboslav Beňa. Preto je podľa neho bezpečnejšie, aby sa našim deťom napríklad transplantovala pečeň v Nemecku. U nás ju potrebovalo sedem detí. Z rovnakého dôvodu sa maličkým deťom transplantujú obličky v Prahe.

