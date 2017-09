Najmladšia na svete! Operáciu na zmenu pohlavia podstúpila už v šestnástich. Ako dnes žije?

Keď lekári potvdrili, že Kim je naozaj dievčaťom v chlapčenskom tele, príslušné úrady jej schválili hormonálnu liečbu. DIeťa malo iba dvanásť rokov! Podľa The Telegraph je Kim Petrasová najmladšou transsexuálkou na svete, ktorá podstúpila operáciu. Dovolili jej ju v šestnástich rokoch.

Denník cituje psychiatra Bernd Meyenburga z nemocnice vo Frankfurte: "Rodiny sa obracajú na rôznych odborníkov a často bez výsledku. Kedysi som bol proti takýmto operáciám na deťoch aj ja. Ale potom som bol svedkom toho, ako jeden z mojich pacientov odišiel na operáciu do zahraničia. Keď sa vrátil, bol veľmi šťastný a úplne sa prispôsobil novému životu doma. Bol to ešte tínedžer! Vtedy som si uvedomil, že v niektorých prípadoch je to dobré rozhodnutie."

Znášala posmešky

Kim, ktorá sa narodila ako chlapec vždy vedela kým v skutočnosti je - v detstve preto musela zniesť veľa posmeškov a šikany. "Keď som mala šestnásť, oficiálne sa ma opýtali opäť, či sa cítim ako žena. Ale ja som sa tak vždy cítila, ibaže som sa narodila v zlom tele," povedala.

Po operácii sa konečne mohla začať obliekať tak, ako chcela a bolo to prirodzené: "Nemohla som nosiť obtiahnuté džínsy... Teraz si s oveľa väčším komfortom môžem obliecť aj minisukňu. Môžem si dať normálne plavky!"

Kimin otec Lutz sa bezprostredne po operácii vyjadril, že mu trvalo trochu dlhšie, kým prijal fakt, že jeho syn je vlastne dcérou, ale dnes je hrdý na to, že išla za svojím snom, hoci to bola tŕnistá cesta. A nielen čo sa týka tela. Z Kim sa totiž stala speváčka a modelka. Po operácii sa stala dokonca tvárou známej siete nemeckých kaderníctiev.

Dnes má Kim už 24 rokov a je spokojná. Ide si za svojím snom - v Amerike vydala svoj prvý single. Producentom nie je hocikto, ale Dr Luke, ktorý produkoval Wreckling Ball od Miley Cyrus. Možno budeme o Kim ešte viac počuť.