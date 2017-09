Otvorená spoveď Lucie, ktorá prijala rakovinu ako dar: Manžel ma od začiatku pripravoval na to, že prsník pôjde preč!

Počas rozprávania svojho príbehu sa Lucia niekoľkokrát zastavila a počkala, kým sa jej uvoľní stiahnuté hrdlo a utrie si slzy. Strach a bolesť z prežitého nie sú ešte potlačené natoľko, aby ju emócie nepremohli. Nečudo… Na druhej strane však hovorí, že choroba ju veľa naučila: „Pochopila som, že už nemám byť taká ustráchaná a úzkostlivá. Rakovina si nájde toho, kto má rád stres a kto má nezdravý životný štýl. Ja som napríklad nikdy nešportovala, zato môj manžel vstáva o štvrtej ráno, aby si šiel zabehať. Má veľkú sebadisciplínu, obdivujem ho za to,“ chváli svojho životného partnera a priznáva, že vďaka jeho prístupu k chorobe sa neposkladala ako domček z karát a takisto neskončila predčasne s liečbou, aj keď chcela.

Dojčenie ju neochránilo

„Hovorí sa, že dojčiace ženy sú chránené pred rakovinou, no u mňa to neplatilo,“ hovorí dvojnásobná mamina z Hlohovca. Jedného dňa zaregistrovala hrčku v prsníku, no k lekárovi išla až po tom, ako pocítila bolesť, vystreľujúcu do podpazušia. Manžel si vybavil voľno, ostal s deťmi a ju poslal na vyšetrenie.

„Výsledok nebol v poriadku a cítila som, že lekár sa to snažil odľahčiť slovami, aby som sa nebála, že to bude dobré.“ Nebolo. Biopsia a ďalšie vyšetrenia ukázali, že na záchranu Luciinho života nie je potrebná iba chemoterapia a ožarovanie, ale aj mastektómia, teda odstránenie prsníka. „Manžel ma už od začiatku pripravoval na to, že prsník pôjde preč. Hoci sa mi to vtedy ťažko počúvalo, bol veľmi úprimný. Aj vďaka jeho priamočiarosti som to všetko dokázala absolvovať,“ spomína na neľahké dni. S operáciou, ktorá jej poznačila telo, sa jej spája zvláštny moment: „V tom čase sa v našej rodine narodil chlapček. Bol to taký zvláštny deň – niečo vo mne zomrelo a niekto prišiel na svet.“

Vnútorne sa búrila

Lucia sa vnútorne búrila proti chemoterapiám, rozmýšľala, či je to naozaj správna liečba. S odstupom času uvažuje: „Možno keby som to všetko hneď prijala, podrobila sa tomu, znášam to ľahšie.“ Počas agresívnej liečby sa tak bála o svoju Viktorku (6) a Miška (4), že po každej dávke silnej chemoterapie radšej na pár dní odišla k svojim rodičom. Nechcela sa radšej ani dotýkať detí, aby im nepoškodila... Strach a úzkosť boli neprehliadnuteľné, Lucia netají, že v nemocnici sa potrebovala pozhovárať aj so psychologičkou. Veľmi ju ovplyvnila i lekárka: „Pani doktorka Ivana Krajčovičová si raz po vizite sadla ku mne na posteľ a povedala: Lucka, vy tú chorobu máte prijať ako dar. A ja na to, že taký dar veru nechcem. Postupne som však pochopila, čo tým myslela. Ona bola nástrojom, ktorý Boh použil na premenu môjho zmýšľania. Dnes vidím, že som sa aj vďaka rakovine posunula ďalej, viac prijímam samu seba,“ hovorí.

Bojoval aj manžel

Lucia bojovala s chorobou, ale bojoval aj jej manžel. Až časom sa pozhovárali o tom, ako počas jej neprítomnosti doma zastupoval otca aj mamu. „Choroba zocelila našu rodinu a ja skladám klobúk pred ním, ako to zvládol. Náš vzťah sa nezatriasol v základoch ani vtedy, keď som bola rozhodnutá predčasne skončiť s klasickou liečbou a prestať poslúchať lekárov. Manžel to nechcel prijať, ale ani raz na mňa nezvýšil hlas. Povedal, že je to moje rozhodnutie, ale nemôže s ním súhlasiť. Bol z toho nešťastný. Cítila som, ako sa jeden druhému vzďaľujeme. Prosila som o odpoveď z neba a tá prišla. Liečbu som teda dokončila,“ hovorí. „A v našom manželstve opäť zavládol pokoj a jednota.“ Lucia nezakrýva, že stratu prsníka neniesla ľahko. Jazva po operácii sa jej dlho nechcela zahojiť, je presvedčená, že i preto, lebo ju nevedela prijať. Napriek tomu, že manžel pri nej stál... „Nevidela som sa, skrátka, tak pekne, ako ma videli druhí. Môj muž mi pritom priniesol na výročie sobáša obrovskú kyticu so slovami, že ani ona nemôže vyjadriť moju krásu, ktorú on vníma. A že v Božích očiach som ešte oveľa krajšia,“ povie Lucia a neudrží slzy.

Prosila Boha o pomoc

Lucii počas liečby nepomohla len manželova láska a obrovská pomoc oboch rodín, ale aj viera. K Bohu sa utiekala mnohokrát a prosila ho o to, aby tu mohla byť pre svoje deti. „Choroba už nebola pre mňa krížom, ale darom, ktorý ma priblížil k Bohu a naučil prijať samu seba. Určite aj preto sa rana na tele krásne zahojila a už ju dokážem pohladiť,“ hovorí veľmi otvorene. Počas liečby ju prepadávali aj myšlienky na najhoršie. I vtedy pomohol postoj jej manžela. V kratučkej vete s pokojným hlasom bolo vypovedané všetko: „No a čo, tak tu nebudeš.“ Akoby jej hovoril, „nestresuj sa takými vecami, každý tu máme svoj vymedzený čas, ktorý nepoznáme, a preto treba žiť tu a teraz, v prítomnosti“.

Otvorila sa aj deťom

Na otázku, ako vlastne vysvetlila malým deťom, čo sa s ňou udialo, odpovedá: „Vedeli len to, že ma niečo bolí, že nemôžu do mňa strkať a nie vždy som mohla brať Miška na ruky. Len nedávno som nabrala odvahu povedať im o tom, že som mala v tele zlé bunky, ktoré museli dať lekári preč. Ukázala som im aj stopu po operácii.“ A dodáva úprimne: „A zároveň sa mi uľavilo.“ Odborníci hovoria o tom, aké dôležité je vedieť počúvať chorých, a nielen tých, ktorí zápasia s rakovinou, aké je dôležité, aby sa neuzatvárali do seba a nezožierali sa svojím trápením. Onkológovia otvorene hovoria o prípadoch, keď ženy nesú svoj kríž samy až natoľko, že sa nezveria ani najbližším príbuzným. Je to tragické. Lucia je, našťastie, iný prípad. Len pred pár dňami sa vrátila z rodinného pobytu vďaka Lige proti rakovine. „Máme krásne zážitky,“ uzatvára.

