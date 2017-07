Zvrátená „rozprávka“: Cez deň študentky, v noci prostitútky

Magda má dvadsaťtri rokov, siedmy semester študuje na filozofickej fakulte v Bratislave a trikrát do týždňa mení status študentky na povolanie prostitútky. V jej portfóliu nájdete pissing, análny sex, ľahké sado-maso, za príplatok 5 eur orálny sex bez kondómu. Na svojom profile pozýva starších pánov na diskrétny luxusný privátik. Bozkávanie bez príplatku. Polhodina 30, hodina 60 eur. Magdine služby zahŕňajú spoločnú sprchu, láskanie ústami, desiatky vzrušujúcich polôh a vyvrcholenie v jej sexi zadočku.

Magda nemá výčitky svedomia, netrpí nočnými morami. Tak ako stovky slovenských vysokoškoláčok sa vraj nemá za čo hanbiť. „Veď nekradnem. Zarábam si slušné peniaze za neslušné praktiky. A čo,“ vysvetľuje mi a ukazuje trojizbový byt, v ktorom sa nachádzajú dve spálne a obývačka s plazmovou televíziou, na ktorej sa mihajú silikónové kráľovné pornopriemyslu. V chladničke šampanské, vermút a jahody, v miske na konferenčnom stolíku kondómy. Vitajte vo svete vysokoškolských šľapiek.

Každá tretia

Podľa poslednej štúdie Kingstonskej univerzity až dvanásť percent vysokoškolských študentov financuje svoje najkrajšie roky na akademickej pôde prostitúciou. Francúzska študentská organizácia Sud étudiants potvrdila v roku 2006 približne 40 000 študentov pracujúcich v sexuálnych službách, v roku 2010 sa počet zdvojnásobil.

Ani Nemecko, Rakúsko či Ukrajina v štatistikách nezaostávajú. Každý tretí študent v Berlíne si dokáže predstaviť prostituovať. Rovnako ako tretina študentov v Paríži a pätina vysokoškolákov z Kyjeva. V Bratislave momentálne slúžia desiatky privátov uchádzačkám o titul inžinierok a magisteriek. Podľa našich zdrojov je ich však najviac medzi študentkami medicíny a pedagogiky. Jednou z mnohých je aj Magda.

Päť čísiel denne

„Keď som prišla do Bratislavy, naraz som si uvedomila, že nemám z čoho žiť. Bez finančnej podpory rodiny sa ťažko prebíja v cudzom meste,“ rozpráva Magda. Keďže je pekná, registrovala sa najprv do kastingovej agentúry a snívala o ľahko zarobených peniazoch z reklamy. Chodenie po kastingoch sa jej však čoskoro zunovalo, peňaženka zívala prázdnotou a v bruchu jej od hladu vyhrávali muzikanti. „Cestovala som načierno. S kamoškami na kávu alebo na žúr? Nikdy! Veď som riešila existenčné problémy! Od našich som pomoc nemohla čakať, nesúhlasili totiž s tým, aby som šla študovať,“ spomína energická blondínka zo stredného Slovenska.

A čo tak iné brigády? Práca asistentky? Upratovačky? Babysitterky? Čašníčky? Magda krúti hlavou. Práce je málo a nezamestnaných študentov veľa.

Podľa Francúzky Laury D., ktorá o svojom študentskom živote prostitútky napísala knihu Moje drahé štúdiá, v živote každej ženy príde noc, ktorá zmení všetko a od základov. Devätnásťročná Laura zarobila za noc s mužmi 400 eur, Magda za svojich päť čísiel denne približne 150. „Robím to už tri semestre a klienti chcú väčšinou polhodinovky. Finančná kríza sa podpísala aj na mojom biznise. Niekedy sa cítim ako na egyptskom trhu, pretože chlapi horekujú, zjednávajú. Najradšej by chceli bez gumy, ale priplatiť si, to nie. Pritom by ich to stálo len päť eur navyše,“ šokuje ma mladá žena, ktorá investujte väčšinu svojich zárobkov do poézie a romantickej prózy. „Prosím ťa, hádam si nemyslíš, že som sama, čo si privyrába svojím telom! Iba z fakulty poznám ďalšie dve baby, ktoré to robia. Ale toto je prechodné štádium, neskôr sa zamestnám normálne.“

Nie som úchylák

„Najhoršie to bolo prvýkrát. Známa mi dala číslo na muža, ktorý dáva pozor na jeden z bytov. Mala som mu zavolať, vraj to nebude také hrozné, ako sa zdá. Ona to robí tiež, študuje medicínu a z intráku sa už odsťahovala do pekného bytíka v Horskom parku,“ spomína Magda, ktorá sa pred návštevou privátu potužila dvoma panákmi. V byte jej „pasák“ vysvetlil všetky pravidlá a predtým, ako ju poslal za zákazníkom, musela mu sľúbiť, že si zákazník nevšimne jej premiéru.

Dvere na spálni sa zatvorili a keď na posteli videla päťdesiatnika v obleku, roztraseným hlasom svoj sľub porušila. „Ubezpečil ma, že mám šťastie. Že on nie je žiaden úchylák.“ Pot neznámeho muža jej kvapkal v pravidelných intervaloch na tvár. Na perách cítila jeho slanú príchuť a počula jeho vzdychy. „Predstavovala som veci, ktoré si za to kúpim. Predstavovala som si krásnu spodnú bielizeň, voňavky, večerné šaty, topánky, ktoré som tak dlho chcela.“ V ten večer Magda podviedla svojho frajera štyrikrát, no keď sa v internátnej sprche drhla mydlom, nemala výčitky. Mala v sebe len prázdnotu a pred očami tváre všetkých tých mužov, ktorý jej v ten večer zastonali do ucha.

Neodmietla nikoho

„Hlavne to treba rozlišovať. Ja nie som nijaká lacná štetka. Po výške budem žiť úplne inak. Mám všetky predpoklady na usporiadaný život. Viem, čo chcem, a viem, na čo mám,“ ubezpečuje ma Magda, ktorej nahé telo už po týždni v novej práci „viselo“ na nete. Na stránke zafo. sk nájde každý klient, čo si len vymyslí. Vierohodnosť originality fotiek podporujú tabuľky s nápisom stránky v rukách vysokoškolských konkubín, ktoré dokazujú, že fotka nebola stiahnutá niekde zo zahraničnej fotobanky. „Či sa bojím, že ma niekto spozná? Nebojím. Veď mi nie je vidno do tváre.“

Magda vraj počas dvoch rokov neodmietla ani jedného zákazníka. „Niektorí mi pri sexe nadávajú. Nedokážem ani vysloviť, čo všetko mi niektorí povedia. Vtedy sa len v duchu zasmejem a predstavujem si, že už čoskoro budem mať titul a toto všetko sa skončí. Tak či onak, som slobodná, sebestačná, všetko si financujem sama. Bez akejkoľvek pomoci. Kto sa v mojom veku môže pochváliť úsporami a životným štandardom, ktorý vediem?“

Akože sa nepoznáme

Magdina kolegyňa nechce byť menovaná, volajme ju teda Jana. Devätnásť rokov, druhý semester, prekladateľstvo. Mama zamestnaná, otec zamestnaný. Narodená v menšom meste na východnom Slovensku.

„Robím to päť mesiacov a doma si myslia, že pracujem ako hosteska. Od našich nedostávam ani korunu a už mám auto, žijem sama v prenajatom byte. Som šťastná. Niekedy mi je smutno, ale najmä z toho, ako tento štát kašle na študentov. Čo máme robiť, keď chceme žiť dôstojne?“ hľadá ospravedlnenie pre svoju prácu. „Niektorí sa prídu len porozprávať. O problémoch v manželstve, o debilnom šéfovi. Niektorí sa chcú pozerať, ako si to robím rukou. Niektorí sú tak na mol, že sa na nič ani nezmôžu. A potom sú tu tí ostatní. Starí, mladí, agresívni, plachí, zakomplexovaní, vyšportovaní, nadržaní, depresívni, ožratí, triezvi, ponižujúci, galantní, bohatí, chudobní, zvedaví. Päťkrát som si to užila aj ja. So štamgastom. Niekedy naňho myslím, možno aj on na mňa. Keď som ho videla v nákupnom centre s tehotnou manželkou, tvárili sme sa, že sa nepoznáme,“ popravuje si dioptrické okuliare budúca prekladateľka.

Jana na lásku nezanevrela a ani Magda nie. Nie sú predsa šľapky z ulice, nemajú bordel mamu, ich tváre nenájdete v katalógoch eskort servisov. V piatom ročníku s našporenými peniazmi odídu z privátu a keď naposledy zavrú za sebou dvere, minulosť tam ostane. Keďže nie sú hlúpe, dokážu mlčať.

Chorôb sa neboja

O Magdinom „džobe“ vie len jej najlepšia kamarátka. „Nesúhlasí s tým. Veď ani ja s tým nesúhlasím. No ostáva mi niečo iné, ak už nechcem chodiť MHD? Žiadna iná robota by mi takýto život nezabezpečila.“

A tak sa do promócie rozhodla žiť aj so svojimi nočnými morami. Bojí sa, že ju raz niekto spozná a prezradí rodičom. Že chytí vaginálny herpes, tak ako jej bývalá kolegyňa. Že ju zbijú ako babu, ktorá na priváte robila predtým. „Muž musí mať budúcnosť, žena nesmie mať minulosť,“ uvedomuje si. Má rada aforizmy a príslovia, veď ich študuje. A verí, že raz bude tými istými ústami, ktorými uspokojovala stovky mužov, bozkávať na čelo svojho synčeka a veľkorysého manžela.

