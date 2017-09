Cieľavedomé deti sa vo svete nestratia. Ako ich motivovať?

Rodičia sa prirodzene usilujú viesť svoje deti k splneniu istých cieľov – či už sú to ciele výchovné, kedy sa usilujeme deťom vštepiť to, ako sa správať k okoliu, či učebné, vďaka ktorým deti nadobúdajú nové vedomosti. Presviedčať však deti, že niečo urobiť MUSIA, je neefektívne a často aj kontraproduktívne, pokiaľ to dieťa nechce urobiť samo. Pokiaľ dieťa nevidí, že napríklad učenie sa niečoho je preňho naozaj dôležité, vtedy neostáva nič iné, len ho správne motivovať.

Psychologička Silvia Langermann, ktorá je sama matkou troch malých detí, pridáva svoje tipy, ako na to: „Pri učení sa cudzieho jazyka je pre správnu motiváciu dieťaťa dôležité, aby samo pochopilo, že ide o niečo prirodzené a aby sa v prostredí, kde sa jazyk učí, cítilo dobre. Ak sa dieťa už od útleho veku do prostredia angličtiny dostáva prirodzene, necíti nátlak na to, že sa potrebuje učiť nové slovíčka, lebo inak dostane zlú známku - ako sa to stáva v škole.“

Iste ste už počuli o mnohých prípadoch, keď sa dospelí ľudia prihlásili na jazykový kurz a od lektora požadovali, aby ich naučil v priebehu dvoch až troch mesiacov perfektne po anglicky, lebo sa to vraj tak rýchlo dá. Aj v mnohých knihách si môžete všimnúť slogany typu Anglicky za dva týždne! a podobne. Avšak nielen v prípade detí treba jazyk najprv počúvať, porozumieť mu a až potom začať rozprávať. „Chybou pri učení cudzieho jazyka je bifľovanie slovíčok. Dieťa, ktoré všetko veľmi citlivo vníma, však tento priestor dostane pri učení sa cudzieho jazyka metódou Helen Doron. Najprv počúva, vníma a snaží sa pochopiť a až potom, keď je už vhodný čas, je pozitívne motivované k tomu, aby začalo postupne hovoriť a zapájať sa do aktivít v danom jazyku,“ hovorí odborníčka.

To, že dieťa cudzí jazyk najprv počúva, pochopí ho a až potom začne rozprávať je prirodzený proces učenia. Týmto spôsobom dieťa získava pestrú slovnú zásobu a výskumy potvrdzujú, že verbálna inteligencia detí, ktoré rozumejú aj inému jazyku popri materinskom, je podstatne vyššia. Dieťa nie je zmätené, práve naopak, vie sa vyjadrovať a rozvíja sa aj jeho abstraktné myslenie. Na kurzoch angličtiny pre deti Helen Doron sa nové veci učia detičky napríklad počas hry, keď nemajú pocit, že sa niečo učia, ale víťazí u nich prirodzená zvedavosť a hravosť.

Pre rozvoj prirodzenej motivácie je dôležitá aj spätná väzba. Ak sa dieťaťu v niečom darí, pochvala ho prirodzene ženie vpred. Ak však dostáva prehnane negatívne hodnotenie, jeho vlastná motivácia napredovať sa vytráca. Viac ako poukazovanie na to, že dieťa niečo nedokáže, pomôže spoločné hľadanie dôvodu, prečo je to tak a ako to napraviť.

Správna motivácia je základom aj v jazykových kurzoch Helen Doron. „Naše kurzy robíme pre menšie skupinky detí. Na nich si deti osvoja angličtinu v jej prirodzenej forme – pri hrách, pesničkách, rozhovore. Deti tu neskúšame, nehodnotíme, takže z cudzieho jazyka nemusia mať strach. Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne a nezabúdame ho pochváliť za to, ako napreduje. Vďaka tomu sa dieťa teší na každú ďalšiu hodinu a na to, ako sa niečo nové naučí,“ hovorí metodologička jazykovej školy Helen Doron, Katalin Deák. Výsledky Cambridge testov od 88 % vyššie, na ktoré táto angličtina hrou deti pripravuje, jej dávajú za pravdu.

Z výučby Helen Doron si dieťa odnáša skvelé zážitky a nové vedomosti a rodičia zase radosť zo svojich detí. Prihláste sa spolu ešte dnes na ukážkovú hodinu zadarmo v Helen Doron centre v blízkostí vášho bydliska: helendoron.sk/ukazkova-hodina-zadarmo.