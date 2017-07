Desivé tajomstvá si nechajte pre seba

Veľakrát chceme naprávať druhých a prinútiť ich, aby prijali naše šablónovité správanie, pričom by sme mali začať v prvom rade od seba...

Presne o tom je jej novinka A teraz ma pobozkaj.

Henrietu nesmierne zranila manželova nevera. Od života zinkasovala nečakanú facku, a poriadnu. Odrazu je všetko iné.

Henrieta sa však nemieni vzdať muža a na záchranu svojej rodiny je odhodlaná urobiť čokoľvek. Nerozvážnosť, žiarlivosť a bolesť jej zatemní myseľ. Spácha zločin a s tajomstvom sa v slabej chvíli zdôverí priateľke.

Aneta je bezradná, nevie, čo si so strašnou informáciou počať. Sama má starostí vyše hlavy. Stojí pred zúfalým rozhodnutím: má sa vzbúriť a opustiť puntičkárskeho manžela alebo sa raz a navždy zmieriť s ovzduším v ich rodine?

Znepokojujúcu smrť mladej predavačky dostane na starosť kriminalista Fedor Durnsteiner. Lenže kapitán sa namiesto vyšetrovania viac zaoberá vlastným skrachovaným vzťahom. Je presvedčený, že Tereza sa s ním len rozmarne a kruto pohrávala, kým nezískala, čo si naplánovala.

Zdanlivo bezvýchodiskové situácie, vyhrotené konfrontácie a neočakávané zvraty ženú hlavných hrdinov k nevypočítateľnému konaniu.

Nájdu východisko z napohľad neriešiteľných problémov?

„Prosím?“ ohlásila sa Henrieta napäto.

„Pani Geraldová?“

„Áno?!“ prehodila rezervovane a nervózne sa vydala späť do kuchyne. Zacvikla si mobil medzi plece a ucho a otvorila chladničku. Vybrala téglik smotany a zavrela dvierka.

„Tu je Norbert Rimovský. Som...“

„Viem, kto ste, pán Rimovský,“ skočila mu Henrieta do reči. To meno dobre poznala.

„Prepáčte, že volám tak zavčasu, ale rád by som sa s vami stretol.“

„So mnou? A prečo?“ opýtala sa začudovane.

„Chcel by som sa s vami porozprávať.“

„O čom?“ Na prsiach pocítila tlak, dych sa jej zasekol. O čom s ňou chce Rimovský hovoriť?

„Píšem knihu o jednom prípade,“ vyriekol nedbanlivo a v otvorenom zápisníku poklepal po jej mene hrotom guľôčkového pera.

Henrieta sa šokovane zahľadela pred seba. Knihu? O akom prípade? Zdrevenela. Hádam nie o...? Zaplavili ju neodbytné spomienky. Ten prípad sa jej priamo dotýka, preto jej Rimovský volá!

Rimovský čakal, že Geraldová nejako zareaguje, ale na druhej strane spojenia bolo ticho, a tak pokračoval: „Chcel by som vedieť, akú rolu ste zohrali v živote, ale...“ Na okamih sa odmlčal. „... Ale aj smrti Anny Todlovej,“ dokončil a do riadku s Henrietiným menom nakreslil malý otáznik.

„Čože?“ opýtala sa priškrtene a zem pod nohami sa jej zakolísala.

