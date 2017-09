FOTO: Slovenské Rio de Janeiro. Našli sme najväčšiu sochu Krista v strednej Európe

Oravská dedina Klin nepatrí medzi žiadne významné historické sídla. Prvé domy miestnych valachov sa medzi dve hory zasekli, vklinili, pomerne neskoro, až v polovici šestnásteho storočia. Po vojnách, hladomoroch a chorobách obec niekoľkokrát spustla, vždy sa však zdvihla z prachu. A hoci ľudia z tohto kúta Slovenska stále žili v drsných klimatických a sociálnych podmienkach, nikdy sa nevzdali svojej viery. Dnes nad ich dedinou stojí najväčšia socha Ježiša Krista v strednej Európe.

Oravská kópia tridsaťmetrovej figúry Krista z Ria de Janeiro je podľa všetkého tretia najmohutnejšia svojho druhu na svete. Po Brazílčanoch si na ňu trúfli rovnako zbožní Portugalci, ktorí skulptúru nižšiu o sedem metrov zdvihli nad svoje hlavné mesto Lisabon. Popri nich sa na podobný skutok odhodlal už len Rio de Janeiro oravský podnikateľ v doprave a zemných prácach Jozef Sroka. „Mal som vnuknutie, no nerád o tom hovorím. Ja radšej konám,“ povie skromne muž, ktorý na kopec Grapa vybudoval aj cestu.

Dovidieť na Roháče

Ježiš z Klina dal Oravcom poriadne zabrať. V hale urobili železnú konštrukciu, zaliali ju do betónu a vyviezli na vŕšok. Tam dve časti spojili a obložili yporom. „Ľudový rezbár Peter Ganobjak doň sekal motykou a sekerou, ja som za ním brúsil. Trvalo nám to celú zimu,“ prezradí Jozef Sroka. Spasiteľ, ktorého postavili a zabezpečili tak, aby nikoho neohrozil, sa vypína na sedemstometrovej hore.

Meria bezmála desať metrov a ruky rozťahuje do šírky sedem metrov. Keby bol ešte o dva a pol metra vyšší, vraj by bol najvyššou sochou na Slovensku. Bielu figúru pozorujeme už z diaľky. Z cesty medzi Námestovom a poľskou Jablonkou na ňu navyše ukazujú smerové tabule. Tie nás prevedú rozťahaným Klinom až na záchytné parkovisko. Stoja na ňom autá z celého Slovenska, od ktorých stúpajú na kopček pútnici, turisti aj obyčajní zvedavci. Grapa nie je len útočiskom veriacich, v poslednom čase sa stala aj vyhľadávanou cestovateľskou atrakciou. Nám výstup k nej trvá možno pol hodiny, no kráčame vedľa krížovej cesty, preto čas ubieha akosi pokojnejšie.

Trápia ich vandali

Na samom vrchu je malé pútnické miesto, Desatoro prikázaní, kaplnka, rovnako však aj socha pápeža Jána Pavla II. Je tu i množstvo kvetov, kríkov, stromov, hojdačka pre deti, lavičky. Na nich si podľa miestnych neposedeli iba Slováci, ale aj návštevníci z Ameriky či z Ázie.

„Socha stojí na klimaticky drsnom mieste. Opiera sa do nej vietor, padajú na ňu listy, ihličie, prach, kúsky zeme. Preto ju raz za tri roky musíme premaľovať. Popri tom nám robia starosť vandali. Dorezali stoly, zničili altánok,“ prezradí Jozef Sroka. Zázraky na tomto mieste nezažil, no stačí sa obzrieť po okolí a budete sa cítiť ako v nebi. Na sklonku leta je na Grape naozaj príjemne a, na naše prekvapenie, plno. Stretávame rodiny, ľudí v zrelom veku, popri nich mladé páry. Neubehne týždeň, aby na sociálnej sieti nepribudol obrázok dvojice, ktorá sem vyšla. Vyšliapu sem cyklisti, v diaľke sme zazreli jazdcov na koňoch, v okolí vedie deväťkilometrový turistický náučný chodník. Pod sochou je aj tabuľa s horopisom okolia. Takže pri skulptúre slovenského Ježiša Krista nad Klinom môžete nielen nabrať nové sily, ale aj si vytypovať kopec, na ktorý sa vyberiete nabudúce.

