Odožeňte stres ako lámači ženských sŕdc Brad Pitt či David Craig. TOTO vám pomôže!

Táto hračka zaplavila svet už v deväťdesiatych rokoch a teraz sa opäť stala hitom, ktorý je porovnateľný s céčkami či s tamagoči. Funguje na jednoduchom princípe. Chytíte ho za stred a prstami roztočíte zaoblené čepele. Nielenže pomáha s jemnou motorikou, ale je to celkom upokojujúce. Dnes je populárny najmä v tínedžerskom svete, školáci si ho pravidelne krútia medzi prstami. Hračka dokáže zamestnať mozog na niekoľko minút a najnovšie ešte aj mnohým ľuďom slúži ako predmet, vďaka ktorému porážajú smartfónovú závislosť.

Máte to vo svojich rukách: TOTO je kľúč k šťastnému životu. Zvládnete to aj vy!

Fidget spinnery si obľúbili hlavne mladšie deti a viaceré školy najmä v USA ich už stihli zakázať, pretože sa pre ne nesústredili na vyučovaní. Čoskoro sa však vrtuľky dostali aj do rúk dospelákov, ktorí si pochvaľujú ich antistresové účinky. Možno ste ich nestihli zazrieť naživo a je šanca, že sa k vám nedostali ani cez displeje monitorov a smartfónov. Fakt však je, že to začína byť väčší trend ako jojo a tamagoči dohromady. A to ani nemá konkrétneho hlavného výrobcu.

Bývajte ako Beatlesák! Sídlo známych „chrobákov“ je na prenájom

Hračka Brada Pitta

Rôzne fidget spinnery boli kedysi určené autistom alebo ľuďom, ktorí trpeli úzkosťami alebo ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Podľa prieskumov ňou trpí až sedem percent detí školského veku. Táto jednoduchá pomôcka má pomáhať sústrediť sa. Za posledné tri mesiace narástol predaj tohto módneho zázraku o dvetisíc percent, na viac ako dvadsaťpäť miliónov amerických dolárov.

FOTO Bez rannej kávy ani na krok: Barista z Kórey vám naservíruje hotové umelecké dielo

Povráva sa, že herec Brad Pitt v týchto dňoch ani nevyjde na ulicu bez rotujúcej maličkosti a tá rovnako patrí k veľkým záľubám agenta 007 Daniela Craiga alebo členov kapely The Rolling Stones, ktoré si rôzne dizajnové tvary fidget spinnerov dali medzi zákulisné požiadavky svojho aktuálneho koncertného turné. A tých tvarov je skutočne veľa, spinnery sú viacfarebné, svietiace, niektoré vyzerajú ako rotujúce čepele nožov, motorové píly či rohy jednorožca. Najmä v Číne sú výrobcovia veľmi kreatívni.

Vyvíjate na seba neprimeraný tlak? Otestujte sa a zistite o sebe viac!

Objaviteľka hračky nezbohatla

Najväčším paradoxom obrovskej popularity fidget spinnerov je však príbeh vynálezkyne tejto hračky. Vedkyňa Catherine Hettingerová už mala plné zuby výtržníctva a agresívneho správania mladých ľudí vo svojom okolí, a tak začala rozmýšľať nad nejakou antistresovou hračkou. Prvý spinner vymyslela však až oveľa neskôr, keď začala trpieť svalovou slabosťou a nemohla sa naplno venovať svojej dcére. Tú rotujúci zázrak veľmi zaujal a nadchol aj ostatné deti z okolia. Hettingerová sa rozhodla, že si hračku dá patentovať. Myslíte si, že sa dočkala zadosťučinenia a teraz je z nej milionárka? Kdeže! V roku 2005 Hettingerovej vypršala licencia a nemala štyristo dolárov na obnovu patentu.

VIDEO Omrzelo vás vaše bývanie? Nasťahujte sa do autobusu, ako táto rodina

Chvíľku licencia trčala zaprášená prachom niekde v archíve, keď na staré články o hračke naďabil dídžej Scott McCoskery, rozmýšľajúci nad nejakým nápadom, ktorý by z neho urobil boháča. Po dlhoročných skúsenostiach s tínedžermi videl v krútiacom sa „rotoríku“ obrovský potenciál, kamarátom hovoril, že medzi mládežou by to mohol byť rovnaký hit ako kedysi Rubikova kocka. Napokon zatelefonoval dnes už dôchodkyni Hettingerovej a dohodli sa, že od nej práva na hračku odkúpi. Pred dvoma rokmi sa stal majiteľom patentu, zavrel sa do garáže, najal si tím mladých dizajnérov a tí vdýchli spinnerom nový život. Dnes je milionár a Hettingerová plače do vankúša. Alebo od stresu v rukách krúti fidget spinnerom, ktorý sama vymyslela...

Neuveriteľných 30 rokov prerábal svoj byt! Dnes má z neho kópiu zámku vo Versailles