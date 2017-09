TOTO je veľkosť, po ktorej chlapi túžia: Ste majiteľkou takého poprsia aj vy?

Pohľad na ženské prsia mužov vzrušuje rovnako, ako zadok či pekná tvárička. Prieskum prišiel s odpoveďou na to, akú veľkosť preferujú.

Majú v tom jasno!

Do prieskumu sa zapojili tisícky Američanov a Európanov. Opýtaní muži si boli viac menej istí, aké sú ich preferencie. Absolútnym víťazom sa stali ženy, ktorých košík podprsenky je veľkosti C. Za túto veľkosť hlasovalo až 54% mužov, rovnako po takejto veľkosti poprsia túži 60% žien. Väčšej veľkosti by sa potešila 1/3 mužov a len 11% z pýtaných preferuje menšie prsia, plochý hrudník. Za najmenej atraktívne muži považujú košíky veľkosti AA. Vyhovuje len 1% z nich.

Symbol plodnosti

Pevné a primerane veľké poprsie, ktoré muži obdivujú a ženy po ňom túžia je symbolom plodnosti. Práve majiteľky bujnejšieho poprsia majú vyššiu hladinu estrogénu. A to pôsobí na mužov ako magnet.

Chlap narodený v tomto znamení je najväčším romantikom. Máte ho doma aj vy?