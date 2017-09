Frajerka filmového Spidermana Emma Stoneová (28) prešla tŕnistou cestou. Čo všetko herečku z filmu La La Land sužovalo?

Na dosky, ktoré znamenajú svet, si stala ako malé dievčatko. Divadlo ju nadchlo tak, že posledné dva roky nechodila do základnej školy, ale učila sa doma. Dnes má Emily Jean Emma Stoneová za sebou množstvo úspešných projektov a ocenení, darilo sa jej v seriáloch aj na plátnach kín. Žena, po boku ktorej štyri roky kráčal filmový predstaviteľ Spidermana Andrew Garfield, však na svojej ceste musela prejsť množstvom nástrah.

Prerušila štúdium

„Ako dieťa som bývala extrémne nervózna. Rodičia si so mnou nevedeli poradiť, preto ma vozili na terapie,“ priznala sa v rozhovore, ktorý poskytla novinám The Hollywood Reporter. Až keď prekonala strach z osamelosti na javisku a ostýchavosť pred divákmi, začala chodiť do dramatického krúžku. V štrnástich rokoch prerušila štúdium na strednej škole a odišla hľadať šťastie do Kalifornie. Tu sa jej však nepokoj do jej duše vrátil.

Opäť terapie

„V Hollywoode som začala pociťovať tlak na dokonalosť a vrátili sa mi panické stavy. Každý konkurz pre mňa znamenal strach z kolapsu. Musela som sa naučiť správne dýchať a opäť som musela vyhľadať pomoc psychoterapeuta,“ priznáva sa kráska, ktorá za svoju rolu vo filme La La Land dostala sošku Oscara. A hoci kedysi mala des z ľudí, dnes vie, že jej hlas počúvajú. Dnes sa nebojí hovoriť o svojej minulosti, no kritizuje aj smerovanie americkej politiky. Kto by to od ostýchavého dievčatka z Arizony kedysi čakal...

