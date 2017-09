Lunárny kalendár radí: Nenechajte sa vyprovokovať ani oklamať inými

Pondelok 25.9.

Nevstupujte druhým do záležitostí, ktoré sa vás priamo netýkajú. Do svojho súkromia nikomu nedovoľte vstupovať ale ani posudzovať ho. Pondelok je jedným z protivných dní, ktorý sa vás bude snažiť vtiahnuť do situácií, od ktorých by ste sa mali dištancovať. Platí to aj pri nákupoch, tie radšej preložte na iný de§. Dnes by ste mohli nakúpiť najmä to, čo absolútne nepotrebujete.

Utorok 26.9.

Utorok prinesie silnejšie energie formálnych jednaní a ostrejšiu kritiku, ktorá sa vám určite nebude páčiť. Ľahko môžete skĺznuť po osočovaní, ohováraní či povrchnom súdení. Hodnotiaci deň pre všetkých by mala byť stred, dnes si radšej od všetkého dôležitejšieho urobte odstup a dôležitým rozhodnutiam postavte bariéru. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba.

Streda 27.9.

Streda každému z vás nejakým spôsobom prináša radosť zo života. Môžete smelo začať s realizáciou svojich plánov za podmienky, že ste sa na ne poctivo pripravovali a sú dôkladne a do detailov premyslené. Streda je aj výborným dňom na založenie firmy a uskutočňovania plánov. Vyrobené liečivá či tinktúry budú mať maximálny účinok.

Štvrtok 28.9.

Pohodový štvrtok ponúkne pokojný rytmus bez toho, aby vás pripravoval o ambície. Podarí sa vám presadiť a urobiť kus dobrej práce. Môžete ľahšie dotiahnuť do konca staré resty aj urobiť veľa v predstihu. Jednajte na základe pocitov, obklopte sa blízkymi ľuďmi a ochraňujte ich. Berte čo prichádza. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať a otravovať. Dnes sa máte naučiť rozpoznávať lesť.

Piatok 29.9.

Piatok so sebou prináša mimoriadne prajné energie úspechu. Vydariť by sa vám malo všetko, na čom vám záleží. Úspech však nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa v tento piatok vydarí, bude mať aj dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, preto na tento deň preložte riešenie všetkých sporných záležitostí. Večer si nezabudnite urobiť čas na rodinné rozhovory a zaspomínajte si spoločne na rôzne príhody. Zlepšujte rodinné vzťahy, neprejavujte negatívne emócie, doma nesmie v tento deň vzniknúť konflikt.

Sobota 30.9.

Skvelý deň na nadväzovanie vzťahov a rozvoj komunikácie. Aj pre osamelých sa črtá šanca na zoznámenie, ak využijú tento lunárny deň. Môžete sa rýchlo naučiť čosi nové a aj si to dobre zapamätáte, preto je sobota vhodná na absolvovanie rôznych kurzov či prednášok. Prevládať budú optimálne energie pre tímovú prácu a nové zážitky, zlepšovanie stavu vecí, podporia aj spoločenské akcie a cestovanie. Všetko, čo v tento deň začnete, robte vedome, dotiahnite do konca a neprerušujte v polovici.

Nedeľa 1.10.

Nedeľa vám môže trochu narušiť plány. Chaos a isté naťahovanie sa o to, kto v rodine alebo v partii priateľov bude udávať tón môže skomplikovať oddychový deň. Môže do vás dobiedzať aj unáhlenosť. Atmosféra nebude veľmi naklonená intimite a preto sa hneď netreba urážať, ak sa vám váš milovaný dnes neozve. Každý občas potrebuje istý priestor aj pre seba. Neplačte a nerozčuľujte sa, nikomu nedovoľte aby na vás parazitoval. Nebezpečná je i ľútosť, za všetkým je však zbytočný strach.