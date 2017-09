Neverníkov podľa hviezd odhalila známa veštica. Čo je typické pre znamenie vašej milovanej polovičky? #2

VÁHY

O nápadníkov skutočne nemajú núdzu, od nevery ich odrádzajú obavy z možných komplikácií alebo z prípadných obmedzovaní. Do dobrodružstva sa pustia len vtedy, ak sa priveľmi nudia a partner ich zanedbáva. V tomto prípade nevery sa výčitkami vôbec netrápia a po čase na ňu zabudnú. Pre Váhy je mimoriadne dôležitý fyzický a psychický súlad, pocit vnútornej spokojnosti a rovnováhy. Sex neoddeľujú od lásky a túto sféru života vnímajú ako umenie. Hrubosť nemá u nich šancu.

ŠKORPIÓN

Ak má Škorpión chápavého partnera, ktorý ho dokáže uspokojiť v citoch a má zmysel aj pre hravú erotiku, do dobrodružstva nevery sa nikdy nepustí. Obáva sa totiž, že by mohol o tieto svoje priority v láske ľahko prísť. Od partnera vyžaduje úplnú oddanosť. Zamilovaný Škorpión vie byť verný. Ak ho zradí partner neverou, nikdy na to nezabudne.

STRELEC

Vernosť nie je jeho silá stránka, zbožňuje flirtovanie a dobýjanie väčšmi než samotný sex. Prípadná nevera alebo úlet mu vôbec nerobia problémy. Ak sa na to príde, partnerovi podá priam herecký výkon v ľútosti a dúfa, že mu za nejaký čas odpustí. Hrať odpustenie a kajať sa však dlho nevydrží a radšej zo vzťahu zuteká. Strelec má jednoducho túlavé topánky.

KOZOROŽEC

Keď sa Kozorožec zamiluje, je to navždy. Pri prípadnom úlete ho zaujíma viac kvalita prežitku a dobýjanie, po rýchlych úspechoch vôbec netúži. Ak sa na jeho neveru príde, navonok nedokáže prejaviť ľútosť, akú v skutočnosti pociťuje. Výčitky svedomia ho zožierajú dosť dlho. Kozorožec zvyčajne flirtuje len vtedy, ak cíti emočný hlad alebo ak ho partner v oblasti citov nevie uspokojiť. Na svojho partnera kladie vysoké nároky a vernosť, ktorú aj vyžaduje, je v láske jeho priorita.

VODNÁR

Vernosť nie je jeho prednosť. No nemá rád zbytočné komplikácie a to ho trošku drží na uzde. Ak sa objaví ktosi zaujímavý, urobí všetko pre to, aby bol dobývaný a zvádzaný. Svojej obeti dá jasne najavo, že nejde o nič vážne, a často prízvukuje, že nikomu nič nesľúbil. Nevera je podľa neho súčasťou života, kvalitným korením. Ako milenec je určite originálny, no, bohužiaľ, prelietavý.

RYBY

Ak cítia, že sú milované, dokážu byť verné, najmä ak ich sexuálny život doma plne uspokojuje. Ak cítia opak, rýchlejšie sa zaradia medzi neverníkov a nevera im v tom prípade vôbec nerobí najmenší problém. Ľahko totiž podľahnú lichôtkam a sľubom, žijú viac vo svete svojich erotických snov, preto sa bez extra námahy dajú obalamutiť. Časom ich začnú trápiť výčitky svedomia a ľahko svoje zakopnutie aj prezradia.