Akú CHYBU robia ženy, ktoré plánujú tehotenstvo?

Každý rok sa u nás narodí asi šesťsto detí s vrodenou chybou srdca. Zhruba polovica z nich potrebuje operačný výkon v detskom veku. Je to dosť. Na otázku, kde sa stala chyba, jednoznačná odpoveď neexistuje. „Máme u nás rodičov, ktorí urobili všetko pre to, aby bolo tehotenstvo v poriadku, všetko robili správne a napriek tomu sa im narodilo dieťa s ťažkou srdcovou chybou,“ hovorí MUDr. Martin Záhorec, PhD., z Detského kardiocentra. S vedomím, že ste nič nezanedbali, sa však žije ľahšie, preto je prevencia dôležitá. Čo odporúča budúcim mamičkám skúsený kardiológ?

Podľa štatistík je asi polovica tehotenstiev plánovaných, preto by sa aspoň tieto mamičky mali zamerať na takzvaný nultý trimester. Začnite teda riešiť veci ešte predtým, ako zistíte, že ste tehotná. Už na konci prvého mesiaca totiž môže byť rozhodnuté, či sa srdce bude vyvíjať správne alebo nie, a ak začnete meniť životosprávu až v tom čase, môže byť neskoro.

Už na konci prvého mesiaca totiž môže byť rozhodnuté, či sa srdce bude vyvíjať správne alebo nie, a ak začnete meniť životosprávu až v tom čase, môže byť neskoro. Je dokázané, že niektoré vitamíny znižujú riziko ťažkých vrodených vývojových chýb chrbtice a mozgu. V Kanade, USA či v Maďarsku napríklad obohacujú múku kyselinou listovou a vitamínmi B12 a B6. Užívajte kyselinu listovú ešte pred otehotnením, je dôležitá aj pre vyvíjajúce sa srdce . Potreba kyseliny listovej je v tehotenstve dva- až šesťkrát vyššia ako bežne! Pozor: S kyselinou listovou opatrne u starších ľudí, pretože prílišné užívanie môže zvyšovať riziko nádorových ochorení.

. Potreba kyseliny listovej je v tehotenstve dva- až šesťkrát vyššia ako bežne! Pozor: S kyselinou listovou opatrne u starších ľudí, pretože prílišné užívanie môže zvyšovať riziko nádorových ochorení. Kyselina listová je v mnohých potravinách – v strukovinách, listovej zelenine, kuracej aj bravčovej pečeni, čučoriedkach či v pomarančoch. Na to, aby ste dosiahli v tehotenstve jej optimálnu hladinu, len strava nestačí. Ak chcete otehotnieť a ak už ste tehotná, užívajte multivitamíny, ktoré obsahujú aspoň 400 mikrogramov kyseliny listovej . Len pätina mamičiek, ktoré museli svoje deti liečiť v Detskom kardiocentre, užívala pred otehotnením kyselinu listovú.

. Len pätina mamičiek, ktoré museli svoje deti liečiť v Detskom kardiocentre, užívala pred otehotnením kyselinu listovú. Ak plánujete otehotnieť, obmedzte užívanie bežne dostupných liekov proti bolesti.

Riziko srdcových chýb sa zvyšuje aj s obezitou matky, pri alkohole a cigaretách nie sú jednoznačné dôkazy. To však neznamená, že neškodia celkovo!

Veľa závisí od gynekológa

Podľa MUDr. Martina Záhorca je dôležité, aby gynekológovia vedeli včas rozpoznať, že niečo nie je so srdcom plodu v poriadku, a aby pri podozrení poslali tehotnú ženu na špecializované vyšetrenie. Žiaľ, nie všetci to dokážu. „Ak sa na chybu príde včas, rodičia sa môžu psychicky pripraviť na to, čo ich čaká, konzultovať s odborníkmi. Predstavte si situáciu, že mamina porodí cisárskym rezom v malej nemocnici na východe Slovenska a po pár hodinách jej povedia, že dieťa musia previezť k nám do Bratislavy. Nie je na to pripravená, je to obrovský stres,“ vysvetľuje lekár, prečo je veľkou pomocou, ak gynekológ upozorní na problém včas.

Rovnako je veľký rozdiel, ak sa dieťa narodí plánovane v Bratislave v centre pre rizikové gravidity a o hodinu ho už majú „v rukách“ lekári v kardiocentre, alebo ho musia prevážať vo vážnom stave vrtuľníkom či sanitkou z diaľky. V prvom prípade sú jeho šance lepšie. „Napokon, je tu aj smutná, ale realistická stránka života. Ak sa ťažká srdcová chyba odhalí včas, do dvadsiateho štvrtého týždňa, je tu alternatíva prerušenia tehotenstva. Pri niektorých srdcových chybách nevieme našou často veľmi zaťažujúcou liečbou ponúknuť dieťaťu perspektívu čo i len dobrej kvality života. Vždy o tom hovoríme otvorene s rodičmi a snažíme sa spoločne nájsť riešenie v najlepšom záujme chorého dieťatka,“ uzatvára lekár ťažkú tému.