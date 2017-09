Doprajte si malý HRIECH. Ale pozor, vzniká na ňom závislosť

Nie, nenavádzame vás na to, aby ste zajedali stres, ale sladká drobnosť v niektorých situáciách padne veľmi vhod.

Záhada pre lekárov: V Taliansku zomrelo dievčatko na MALÁRIU. Bola s rodičmi v letovisku, ktoré obľubujú aj Slováci!

Keď vás zmoria hyperaktívne deti

Miska s ovocím by mala byť v pohotovosti! Výborným zdrojom rýchlej energie sú banány. Ľahko ich strávite, cukry, ktoré obsahujú, sa rýchlo dostávajú do krvi. No a keď dokážu postaviť na nohy mnohých športovcov, ktorí ich jedia pred pretekmi, pomôžu aj vám.

Banány majú vyšší obsah draslíka – potrebujú ho naše svaly a nervy, bez neho sme unavení. Ak máte väčší fyzický výdaj, potrebujete doplniť draslík stratený zo svalov: po jednej hodine námahy alebo cvičenia potrebujete jeden banán. Energiu rýchlo doplníte aj sušeným ovocím – obsahuje fruktózu a glukózu, ktoré sa rýchlo vstrebávajú. Sušené datle a figy majú vysoký glykemický index, ale napríklad jablká nízky. Sušené marhule obsahujú železo, ktorého nedostatok sa prejaví únavou.

Kontroverzná túžba tehotnej Kate. Presadí si ju konečne pri treťom dieťati?

Keď si hlasno vymeníte názory

Okamžitým liekom na stres môže byť malá sezamová tyčinka s medom alebo chalva. Samozrejme kúsok a nie trikrát na deň! Chalva sa vyrába z mletého sezamu a medu, ale aj zo slnečnicových semien. Je bez konzervantov, obsahujúca vitamíny, bielkoviny, železo, horčík a draslík. Od tohto rýchleho zdroja energie rýchlo vzniká závislosť, takže by ste sa mali hádať s mierou. Vlastne najradšej vôbec.

Zvýšte si sebavedomie! Toto intímne cvičenie určite zaberie

Keď vás prepadne splín

Nemáte v zásuvke tabuľku čokolády? Chyba. Už sa hlási jeseň, ktorá kradne slnečné lúče, zaháňajúce smútok a depresiu. Náladu môže vyladiť aj kvalitná čokoláda, najlepšie horká – zvyšuje hladinu sérotonínu a endorfínov v mozgu a je aj plná bioflavonoidov s antioxidačnýmu účinkami.

Čokoláda nie je len zdrojom dobrej pohody, ale aj energie – stimuluje vás, pretože obsahuje aj teobromín a kofeín. Nezaobídu sa bez nej horolezci a jedia ju aj kozmonauti. Dobrá správa je, že horká čokoláda má aj relatívne nízky glykemický index, je istou prevenciou cukrovky a chráni cievy.

Keď musíte pracovať v noci

Ak patríte k tým, ktorí nemajú nočné služby alebo občas nemusia doháňať to, čo nestihli cez deň, gratulujeme. Tí menej šťastní siahajú v takých prípadoch po kofeíne, ktorý ich postaví na nohy. Káva je aj bohatým zdrojom antioxidantov a iných telu prospešných látok. Lenže pozor, treba vedieť, že káva je len odháňačom útlmu, telo v podstate len oklame, aby „zabudlo“, že je unavené. Nervovému systému káva v skutočnosti nedodáva energiu, len ho donúti zabudnúť na únavu. A tak ju netreba zneužívať. Na nohy vás postaví aj guarana. Jej propagátori tvrdia, že kofeín vás síce rýchlo „vystrelí“, ale rovnako rýchlo môže po ňom nastať útlm, zato výťažok z pralesnej rastliny účinkuje rovnomernejšie a dlhšie.

Pravda je, že to, ako rýchlo sa odbúra kofeín, závisí od vášho metabolizmu aj od toho, či fajčíte. Cigarety ho odbúravajú rýchlejšie. Lekári varujú, že guarana obsahuje oveľa viac kofeínu ako káva a kombinácia s ňou či s alkoholom môže spôsobiť srdcový kolaps!

Zelený a čierny čaj povzbudia takisto, okrem kofeínu však obsahujú aj teofylín alebo teobromín, látky, ktoré predlžujú, ale aj spomaľujú povzbudzujúci účinok. Znamená to, že povzbudenie nepríde tak prudko ako pri káve.

Keď pôjdete na túru

Tabuľka čokolády v ruksaku zachránila život nejednému horolezcovi, ale vy sa nechystáte zdolávať Mount Everest ani severný pól, takže na doplnenie energie môžete vyskúšať aj aktuálny hit – rôzne raw tyčinky. Záleží len na vašej chuti, akým ingredienciám dáte prednosť – kešu s kakaovými bôbmi a datľami alebo ryžovému proteínu s kokosom, kávou, arašidmi, jablkom či so semienkami chia? Stačí si len vybrať.

Raw tyčinku plnú energie si urobíte aj sami doma. Nie je to zložité – fantázii sa medze nekladú a receptov je plný internet. Ak sa nebránite tepelnej úprave, skúste si s deťmi upiecť domáce müsli tyčinky, do ktorých okrem orechov a semiačok dáte aj med. Nie je len lepidlom, ale aj zdravým sladidlom. Z osemdesiat percent ho tvorí ľahko stráviteľný cukor, super zdroj energie.