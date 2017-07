Kašlite na drahé bylinkové pastilky proti kašľu! Vyrobíte si ich za pár centov

Vyliečte si boľavé hrdlo vlastnoručne vyrobenými cukríkmi. Túto medecínu budú milovať aj vaše deti.

Na to, aby ste si vyrobili cukríky proti kašľu, potrebujete sušenú šalviu, alebo lipu, med, kryštálový cukor a citrónovú šťavu. Použiť však môžete aj iné liečivé bylinky, napríklad lipu, mätu, tymian, alebo klinčeky, prípadne ich skombinovať. Nezabudnite ale, že táto sladkosť má liečiť. Nie, že celú zásobu zjete na posedenie!

Ako na to

Dve polievkové lyžice sušenej šalvie, alebo inej bylinky, podrvte čo najjemnejšie. Zmiešajte 120 g kvalitného medu so 100 g kryštálového cukru a šťavou z polovice citrónu. Zahrievajte na miernom plameni za stáleho miešania. Cukrová hmota musí dostatočne stuhnúť. Až v závere pridajte bylinkový prášok, aby sa zbytočne nevaril.

Aby nelepili

To, či má cukríková hmota správnu konzistenciu, overíte jednoduchým testom. Odoberte vareškou trošku hmoty a kvapnite na studený tanierik. Kvapka musí za krátky čas celkom stvrdnúť, inak by cukríky nedržali tvar.

Plech vysteľte papierom na pečenie. Navlhčite ho, alebo potrite olejom a sladkú hmotu rozprestrite na tenkú placku. Vlhkým, alebo mastným ostrým nožom ju rozkrájajte na malé štvorčeky. Nechajte poriadne stuhnúť. Jednotlivé cukríky môžete ešte obaliť v práškovom cukre, alebo po jednom zabaliť do mastného papiera či celofánu. Zabránite tým zlepeniu. Skladujte v širokej sklenenej nádobe.