Milujete ovocie? Pozor, vieme kedy vo vašom tele začne kvasiť a hniť!

Odstraňovanie toxických zvyškov v črevách je veľmi dôležité. Pomáha tomu aj strava s vysokým obsahom vody, napríklad ovocie. Obsahuje osemdesiat až deväťdesiat percent prečisťujúcej vody, nachádzajú sa v ňom aj vitamíny, minerály, aminokyseliny a mastné kyseliny. Trávenie ovocia vyžaduje v porovnaní s ostatnými druhmi jedla najmenej energie. Prakticky žiadnu!

Nekombinujte

Každé ovocie, okrem banánov, datlí a sušeného ovocia, zostáva v žalúdku naozaj len krátky čas. Do pol hodiny je v črevách, rozkladá sa a uvoľňuje energiu. Je však dôležité, aby sme ho nejedli v kombinácii s iným jedlom ani po jedle. Napríklad si dáte bagetu so šunkou a po nej melón. Ten je pripravený rýchlo prejsť žalúdkom do čriev, ale pečivo a údenina mu v tom bránia. Jedlo sa začne v tele kaziť, kvasiť a kysnúť. Akákoľvek bielkovina spolu s ovocím v žalúdku začne hniť a mení sa na kyselinu. A my začíname siahať po tabletkách.

Je dôležité vedieť aj to, že telo vie najlepšie zužitkovať ovocie v prirodzenom stave. Pečené jablká, konzervované ovocie, varené jablkové pyré, teda spracované ovocie, sa v tele menia na toxické látky a môžu poškodiť výstelku vnútorných orgánov. Pamätajte teda na to, že ovocie je najužitočnejšie vtedy, ak je čerstvé a v prázdnom žalúdku.

Ako dlho treba čakať po jedle aby ste mohli jesť ovocie?

šalát, surová zelenina 2 hodiny

kombinované jedlo bez mäsa 3 hodiny

kombinované jedlo s mäsom 4 hodiny

akákoľvek kombinácia jedál 8 hodín

Zdravie v ovocí

ananás - pri poruchách trávenia

avokádo- pri poruchách spánku

banán - na dobrú náladu

broskyňa a brusnica - podporujú chuť do jedla

citrón - pri pálení záhy

čerešňa- pomáha pri krvotvorbe

černica - pri zápale ďasien

čučoriedka - pri hnačke

egreš - pri zápche

grapefruit- na ochranu buniek

hrozno a hruška - sú dobré na mozog

jahoda- podporuje výmenu látok

jablko - podporuje trávenie

kivi - posilňuje odolnosť organizmu

malina - podporuje tepny

mandarínka - podporuje výkonnosť

mango - zmierňuje zápal obličiek

