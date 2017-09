Nebuďte dôverčiví! Vedci varujú, že čínske bylinkové zmesi môžu spôsobovať rakovinu

Veríte viac než slovenským lekárom alternatívnej liečbe? Napríklad čínskym bylinkám namiešaným do liečivých čajových zmesí?

Než ich začnete užívať, najmä dlhodobo, overte si, či sú z dôveryhodných zdrojov. V lepšom prípade môžete platiť za fejky, v horšom si môžete ublížiť.

Bez kontroly



Vedci opakovane potvrdili prítomnosť nebezpečných rakovinotvorných látok a ťažkých kovov až v polovici predávaných liekov tradičnej čínskej medicíny. Pritom to, ako sa navzájom ovplyvňujú účinky neraz až dvadsiatich rastlín sušených do čajových zmesí, neoveruje nikto. No známe sú prípady zlyhania pečene, obličiek a mozgu pacientov, ktorí sa nimi liečili. Tiež je potvrdené, že práve bylinné zmesi stoja za vysokým výskytom rakoviny močových ciest v Ázii.

Mrkva namiesto lieku

Chorí sa často upínajú aj k liečivým hubám cordycepsom, ktoré naozaj dokážu likvidovať nádorové bunky. Aj tu je však dobré overiť si zdroj. Čínski podvodníci totiž veľmi radi namiesto nich predávajú strúhanú mrkvu.

V mene tradičnej medicíny navyše zahynuli milióny zvierat. A zabíjanie pokračuje napriek zisteniu vedcov, že preparáty sú neúčinné. Aspoňže sa na „liečenie“ používajú iba v Ázii, pretože Číňania veria, že na Európanov lieky zo zvierat nefungujú.

