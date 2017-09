Z postele na toaletu: prečo by sa ženy mali po sexe ísť vždy vymočiť?

Ísť na toaletu po sexe môže byť nepríjemné z niekoľkých dôvodov, ale pre vaše zdravie je to veľmi dôležité. Ako si teda môžete zariadiť tieto súkromné záležitosti bez nepríjemných pocitov?

Postupom času sa v každom vzťahu vynoria otázky či problémy týkajúce sa osobnej hygieny. Ako sa zbližujete, dozvedáte sa o postoji svojho partnera k telesnej hygiene i o tom, ako hodnotí vaše hygienické návyky. Najdôležitejším faktorom zdravo fungujúceho vzťahu je otvorenosť pri rozhovore aj o týchto veciach.

Prepáč, miláčik, musím ísť na záchod...

My ženy dobre vieme, že naša anatómia (ústie našej močovej rúry a konečníka sú blízko pri sebe) nám spôsobuje väčšiu náchylnosť na infekcie močových ciest, a preto od útleho veku musíme dávať pozor, aby sme sa týmto problémom vyhli. Muži si to nemusia uvedomovať, pretože pravdepodobnosť výskytu tohto problému je u nich nižšia a ich hygienické návyky sú odlišné od tých našich. Okrem použitia toalety a chodenia na pláž aj pohlavný styk zvyšuje riziko infekcie. Pred pohlavným stykom sa odporúča telesná očista (sprcha, vlhčené čistiace obrúsky), ale nemalo by sa vynechať ani umývanie a močenie po sexe, pretože baktérie zanesené na genitálie pri pohlavnom styku, prípadne tam už prítomné (väčšinou E. coli) by mohli bez akýchkoľvek prekážok vstupovať do močovej rúry, prechádzať do močového mechúra a tam sa množiť, čo by spôsobilo infekciu močových ciest.

Príznaky infekcie močových ciest zahŕňajú bolesť alebo pocit pálenia pri močení, ktoré sa zhoršuje častým nútením na močenie (zvyčajne každých 10 minút), a pocit, že sa močový mechúr úplne nevyprázdňuje. Ďalšími príznakmi sú zakalený a páchnuci moč a panvová citlivosť. Ak máte niektorý z týchto problémov, odporúčame vám poradiť sa s lekárom.

V rámci starostlivosti o močové cesty môžete pri prvých príznakoch ťažkostí užívať Urinal Akut, výživový doplnok, ktorý obsahuje vysoko koncentrovaný brusnicový extrakt, vitamín D a extrakt zo zlatobyle obyčajnej, ktorá pomáha pri starostlivosti o močové cesty.

Je omnoho ľahšie infekciám močových ciest predchádzať, než ich liečiť. Dostatočná osobná hygiena hrá kľúčovú rolu v prevencii infekcií a použitie toalety po sexuálnom styku je jej dôležitou súčasťou.

Ako o tom môžem hovoriť?

V počiatočnej fáze vzťahu ide o preferované témy na rozhovor. Ešte toho o partnerovi veľa neviete a v niektorých situáciách sa asi budete červenať, ale časom ich začnete považovať za prirodzené.

V zdravom vzťahu by nemal byť problém, ak by jeden z partnerov chcel hovoriť o trochu nepríjemnej alebo osobnej veci. Je nevyhnutné, aby sa obaja partneri cítili v tejto situácii príjemne, a tak, ak je to možné, pohovorte si o tejto téme, keď ste stále spolu. Nemajte pocit trápnosti, pretože vo väčšine prípadov aj muži chcú o tom hovoriť, ale je pre nich ťažké začať. Ak je to aj pre vás ťažké, snažte sa byť vtipná, aby počiatočné napätie opadlo, a potom môžete pristúpiť k menej príjemným detailom.

Okrem rozhovoru je ďalším dobrým riešením aj spoločný program (napr. spoločné sprchovanie alebo nákup hygienických výrobkov). Týmto spôsobom môžete jeden druhému ukázať, čo si predstavujete pod pojmom ‚ideálne‘ (napr. príjemná vôňa), ale môže vám to aj pomôcť predísť ďalším rozpakom.

Majte na pamäti, že význam hygienických návykov presahuje naše očakávania v oblasti vkusu. Zanedbanie osobnej hygieny uľahčuje vznik nielen bakteriálnych, ale i kvasinkových infekcií. Prevencia infekcie močových ciest automaticky neznamená, že nemôžete dostať vaginálnu kvasinkovú infekciu. Samozrejme, kvasinkovú infekciu nemusíte nutne dostať a nedostatočná hygiena nie je jej prvoradým dôvodom, ale sexuálne tekutiny, ktoré neboli odstránené z vagíny a jej okolia, určite zvyšujú možnosť jej vzniku.

Takže, aby sme to zhrnuli, otvorená komunikácia je nevyhnutná. Ak sa však vyskytne nejaký problém, je dobré ho konzultovať s lekárom, čo nielen zaručí vhodnú liečbu, ale zvýši aj dôveru vo vašom vzťahu.

Zdroj: WEBBeteg – M.J., Experti: Judit Lesznyák M.D., pediater, Áfra Viktória Máté, klinická psychologička