Sex na jednu noc nemusí byť katastrofa. Viete, čím sa skončil pre tretinu párov?

On je obchodný cestujúci, ktorý na služobnej ceste zaskakuje za kamaráta. Spí v penzióne, kde stretáva recepčnú, ktorá mala byť na dovolenke, no zastupuje chorú kolegyňu. Viac náhod sa zísť nemôže, no stane sa niečo nepredstaviteľné. Muž a žena, ktorí sa nikdy predtým nevideli, si padnú okolo krku. Stačí im pár viet, pohárik vína a po desiatej večer končia v hotelovej izbe. Hoci sex na jednu noc nenaznačuje začiatok vzťahu, nie vždy sa takáto krátka známosť končí trápnym tichom...

Zomrieť za lásku

Antropologička Helen Fisher sa väčšinu svojej kariéry venuje láske. Riešila prečo v nej ľudia vidia romantiku a kvôli tomu prečítala tisíce strán básní. Skúmala ako je možné, že kvôli milovanej osobe chceme zomrieť, alebo zabiť svojho soka. Teraz sa zamerala na otázku, či má šancu prežiť vzťah, ktorý sa spustil sexom.

Sme si súdení

Helen oslovila cez päťtisíc ľudí a nestačila sa čudovať. Tretina vzťahov, ktoré sa začali náhodným milovaním, sa skončila pri oltári. Veľkú rolu v tom podľa nej zohrala tajomnosť a fakt, že romantická láska je ešte silnejšia ako sexuálny pud. „Túžili sme po ďalšom stretnutí. Cítili sme, že sme si súdení,“ napísali jej klienti. Akurát, keď vraj kňazovi hovorili svoje áno, radšej mu nepovedali, že sa stretli v posteli. A vraj to nikdy neprezradia ani svojim deťom...

