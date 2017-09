Justinova sláva na Twitteri rastie: Z týchto čísel sa vám zatočí hlava!

Kanadský spevák Justin Bieber má na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyše sto miliónov nasledovateľov.

Viac ich má už len speváčka Katy Perry, ktorá túto hranicu prekročila v júni a v súčasnosti má vyše 103 miliónov nasledovateľov.

Za nimi nasledujú Taylor Swift (85,5 milióna), Rihanna (76,9 milióna) alebo Lady Gaga (69,5 milióna).

Dvadsaťtriročný spevák si založil profil na Twitteri v roku 2009.

Výrazy Bieber alebo @JustinBieber sa na tejto stránke objavili už viac ako dve miliardy ráz, pričom slovo Belieber, čo je označenie interpretových fanúšikov, už zdieľali 84 miliónov krát.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015).

Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, dvanásť American Music Awards, štrnásť Billboard Music Awards, či 23 Teen Choice Awards.