Česko sa ponorilo do smútku: Zomrel známy herec (†73) z legendárnych Návštevníkov a dobrý kamarát Patrasovej!

Podľa informácií českého Blesku herec zomrel ešte v pondelok. Jeho smrť potvrdil Jiří Suchý (85), v ktorého divadle Semafor Novotný začínal. Najprv ako tajomník, potom ako herec a režisér.

Správa o hercovej smrti veľmi zasiahla Dagmar Patrasovú i Josefa Dvořáka. "Vôbec netuším, čo v tejto chvíli povedať. Je to smutné. Od tej doby, čo sa naše cesty rozišli, sme sa sem-tam stretli, ale pravidelne sme sa nevídali. Je mi to ľúto. Bol to velice sympatický človek," povedal Blesku Dvořák.

Patrasová sa sotva vrátila z dovolenky v Taliansku, a hneď na to sa musela navždy rozlúčiť so svojou blízkou kamarátkou Annou Juráskovou (†92). Ešte v ten deň sa dozvedela zdrvujúcu správu o smrti jej dlhoročného kolegu Jiřího Novotného. Patrasová s týmto hercom roky pôsobila v divadle Semafor. "To je dnes strašne smutný den," plakala Dáda.