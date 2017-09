Ďalšie problémy počas nakrúcania seriálu Pravá tvár: Herci pracovali v neľudských podmienkach!

Jojkársky seriál Pravá tvár už má svojich stabilných fanúšikov. Tí však vidia až výsledný produkt, netušia však, ako náročne niekedy vznikal. Po problémoch s prenajatým bytom a vyhodením celého štábu na ulicu museli herci čeliť ďalším nepríjemnostiam.

Pri jednej zo scén dvoch hlavných postáv, ktoré stvárňujú Marek Geišberg a Monika Horváthová, mala sympatická brunetka spadnúť do jazera. Marek za ňou hneď skočil, aby jej pomohol. ,,Nepodarilo sa to na prvý krát a tak sa to muselo opakovať. Nemali sme ich kde usušiť a nebola tam pochopiteľne ani elektrina. Problém je, že museli byť suchí, tak sme jednoducho čakali pokiaľ vyschnú a vlasy sme im sušili len s uterákom," prezradil nám blízky zdroj zo štábu. Napriek tomu, že sa scény netočili v zime, pre nikoho z hercov to istotne príjemné nebolo.

Viac fotiek z natáčania si môžete pozrieť V NAŠEJ GALÉRIÍ TU.

Dráma počas natáčania nového jojkárskeho seriálu Pravá tvár: Štáb a hercov vyrazili na ulicu!

Nový jojkársky seriál Pravá tvár odštartoval: Zoznámte sa s hlavnými hrdinami!

FOTO Ďuránová prešla v novom seriáli Pravá tvár premenou: Z dredovej divožienky bude... Pozrite sa na to!