FOTO Kollárove mamičky útočia: Andrea a Paula vytasili svoje bomby!

Titulom oficiálna partnerka sa až donedávna pýšila Andrea Heringhová, ktorá má nad všetkými ostatnými takpovediac navrch. Borisovi totiž porodila až dve deti. Napriek tomu, že z predchádzajúceho vzťahu má ešte jedno, brunetka má perfektnú postavu a pokojne sa môže pretŕčať aj v plavkách. Tak, ako tomu bolo teraz, keď nahodila zvodný červený kúsok, v ktorom vyzerala ako z Pobrežnej hliadky.

No ani exotická Paula, s ktorou má Kollár syna Christiana Alexandra, nezaostáva. V zhruba rovnakom čase ako Andrea, aj ona na sociálnu sieť zavesila svoju sexi fotku. A na nej tiež hrajú prím najmä prsia, ktoré doslova bijú do očí. Netreba tak dvakrát hádať, čím politika očarila. No a ktorá sa vám páči viac? Rozhodnite v ankete!