FOTO Markizácka rosnička prichytená s ušatým blondiakom: Fuu, to kto jej robí spoločnosť?

Známe české Dobrodružstvá Spejbla, Hurvínka a Máničky pozná azda každý. Najnovšie sa do kín dostane 3D rozprávka s týmito rozkošnými postavičkami, a to dokonca so slovenským dabingom.



A práve spomínanej Máničke prepožičala svoj hlas tmavovláska Lenka Debnárová. Tá si nedala ujsť ani slávnostnú premiéru rozprávky koncom augusta.