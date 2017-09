FOTO Totálne nechutná komička Evelyn: Pozrite, aké vulgárnosti stvára na tanečných tréningoch!

Pre všetky celebrity účinkujúce v Let's Dance je tanec na profesionálnej úrovni poriadne náročný. Aj preto trávia množstvo času na tréningoch, kde sa snažia pod vedením profesionálov naučiť čo najviac z tanečného umenia. Teda tak by to malo byť v ideálnom prípade. Rozhodne to tak však nevyzerá na tréningoch komičky Evelyn a jej tanečného partnera Lukáša Hojdana.

Ich tréningy sa totiž miestami menia na poriadne orgie. Svedčia o tom aj videá, ktoré Evelyn pridala na svoj profil na Instagram. Na nich komička leží na zemi s roztiahnutými nohami ako pri kvalitnom porne a Lukáš s nechutne zarezaným rozkrokom. Veď napokon, pozrite sa sami.

