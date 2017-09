Zuzanita je jednou z 30 súťažiacich, ktoré sa prihlásili do zoznamovacej šou Take me out. Na výstrednej blondínke je priam neprehliadnuteľné jej bujné poprsie. To však v minulosti ani zďaleka nebolo také ako dnes. Zuzanita sa na kúpaliskách stretávala s posmeškami, že má prsia ako lata. A tak sa jedného dňa otec nad ňou zľutoval a zaplatil jej operáciu.

Prsia mám zväčšené už trikrát, z toho dôvodu, že keď som skončila vysokú školu a išli sme s rodičmi na dovolenku, tak mi jeden chalanisko povedal, že mám prsia ako lopatky. Čiže ma to dosť zamrzelo a vtedy mi ocino doprial darček, že som skončila vysokú školu a zaplatil mi prvú operáciu. Videl, že naozaj trpím, že už som dospelá žena a nemám žiadne prsia, na šaty a plavky to vyzeralo hrozne," prezradila Zuzanita. Na ďalšiu operáciu si blondínka už zarobila. Najskôr mala 300 ml, potom 600 ml, potom 1000 ml a teraz už len tak, že to chcela. Dala si aj mierne zväčšiť pery, ale len trochu. To, ako uspeje Zuzanita, môžete sledovať na Jojke už dnes večer od 20.30 hod.

