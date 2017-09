FOTO VNÚTRI Bývalá moderátorka v sexi póze, v akej ste ju ešte nevideli!

Teraz ohuruje znova, nie však prácou! Na sociálnu sieť zavesila fotku, na ktorej odhaľuje viac, než sme pri nej zvyknutí. Kristína totiž ukázala fotku v plavkách, kde vidieť nie je len dokonalé telo. Pozornosť upútava hlavne jej vypracovaný zadok!

Pod fotkou ako vystrihnutou z módneho magazínu sa hneď strhla búrlivá diskusia. Fanúšikovia známej moderátorky totiž nechceli uveriť, že to je skutočne ona, poprípade pripomínali silu retuše. Samotná moderátorka to však zobrala s nadhľadom. „Ešte som si predĺžila vlasy, plavky dala viac čierne (už sú vypraté) doplnila modrý lak na nechty...hm...som to vôbec ja?“ odpísala sarkasticky pochybovačom.

