Manželstvo nádejného tanečníka Yxa z Let`s Dance v ohrození? Pri TEJTO sexici je všetko možné...

Najveľkolepejšia tanečná šou plná hviezd, elegancie a emócií je späť. Nedeľné večery na obrazovkách televízie Markíza budú už od tejto nedele patriť veľkému návratu nablýskanej šou Let's Dance. Presne jedenásť rokov od prvej série sa divákom predstaví jedenásť nových párov, zložených z profesionálnych tanečníkov a osobností slovenského šoubiznisu, ktoré zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu. Jedným z nich je aj basgitarista z kapely Hex Yxo, ktorý bude drať parket so sexi tanečníčkou Katarínou Lackovou.

"Ja som nikdy netancoval, chcel by som priniesť nové prvky do tejto časti ľudského života, Katka by mohla potvrdiť, že ideme urobiť revolúciu v tanci. Veľmi sa mi to páči. Zdalo sa mi to ľahké, no keď som prišiel na prvý tréning, hneď som zmenil názor, je to veľmi veľmi ťažké," začal svoje rozprávanie o prvých zážitkoch z tanca Yxo.

A ako sa už stalo po minulé ročníky, počas trvania tejto šou u zopár párikov vzplanula láska. Príkladom je tanečník Matej Chren, ktorý sa počas súťaže dal dokopy s herečkou Eňou Podzámskou, či Adela Banášová, ktorej Let`s Dance priviedlo do života partnera Petra Modrovského. Hudobník Yxo, ktorý bol vo štvrtok ráno aj so svojou tanečnou partnerkou Katkou hosťom markizáckeho Telerána priznal obavy. Tanec je totiž nepochybne aj poriadnym výrazom vášne.

Nástrahy vášne

"Keď som prišiel na prvý tréning, Katka ma tak chytila, a ja som sa odtiahol, a hovorím jej, ja sa hanbím. Mám osem rokov doma moju Aničku a teraz sa mám dotýkať ženy týmto spôsobom a ešte aj pred kamerami a pred milión divákmi," začudoval sa Yxo. "No, potom som si na to nejako zvykol, aj telo sa dalo do poriadku," prezradil následne. Ten má v skutku poriadnu sexicu po svojom boku, ktorá, ako priznala, na tréningoch sa sním poriadne natrápi. "Chceme priniesť revolúciu v tejto súťaži," vtipkoval hudobník, na ktorého Katka bonzla, že je to s ním naozaj ťažké, no obaja sa budú snažiť zabaviť divákov.

Let's Dance bude opäť prehliadkou krásy a elegancie v podobe majstrovského prepojenia obdivuhodných tanečných výkonov v nádhernom oblečení, špičkových hudobných aranžmánov s úžasnými speváckymi výkonmi a nenúteného, ale pritom kultivovaného a vtipného vystupovania moderátorov Martina Pyca Rauscha a Adely Banášovej. Šou oživia aj viaceré nové prvky, diváci sa môžu tešiť napríklad na zaujímavé tematické kolá.