Milovaná Popelka Libuše Šafránková po zákernej rakovine: Ďalší veľký šok pre fanúšikov!

V čase, keď Libuše bojovala so zákerným ochorením, vyhlásila, že s herectvom končí. To zarmútilo všetkých jej fanúšikov. No teraz milovaná Popelka poriadne prekvapuje. uVracia sa do filmu! S manželom Josefom Abrhámom dostali ponuku zahrať si vo vianočnej romantickej komédii.

Libuše Šafránková po ťažkej chorobe: Pustila sa do niečoho, čo ešte nikdy nerobila!

Tá však zatiaľ nemá názov. „Tie názvy sa stále menia, ale na to je ešte dosť času. Veď natáčať začíname až na jeseň,“ prezradil denníku Aha! Abrhám, ktorý je rovnako ako jeho manželka z scenára nadšený.