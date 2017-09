VIDEO Najagresívnejšia Zámena manželiek aká tu kedy bola! Drogy, zlomený nos, škrtenie, vulgarizmy. Z tohto vám ostane ešte dlho zle!

Tiež vás šokovala ukážka toho, čo dnes večer čaká divákov českej Zámeny manželiek? Pani Jana s hadom na krku už na prvý pohľad nepôsobí dobre. V televízii Nova sa dokonca domnievali, že musela v sebe niečo mať. Pani Jana to aj v rozhovore pre český portál eXtra.cz priznala. „Neboli to žiadne drogy. Lieky na nervy som zmiešala s alkoholom. Bohužiaľ,“ vrátila se k svojmu výstupu v Zámene, ktorá sa točila už pred niekoľkými týždňami.

Od natáčania však Jana svoj život zmenila od základov. Na konci júna sa rozišla so svojí partnerom Romanom. To je pre jej život zásadné. ,,Chcela som od neho odísť. Od 24. júna je koniec. Teraz som zase šťastná," prezradila pre spomínaný portál Jana. Jeho povahu že vraj veľmi ovplyvnili drogy. ,,Bol veľmi zlý. Teraz som za psychopata zbavila. Škrtenie, zlomený nos, rozbitý nos a mobilný telefón... To nie sú príjemné zážitky," odhalila svoje súkromie. ,,Romana sa nešlo zbaviť. Zámena manželiek bola chyba aj šťastie. Neľutujem to, že som do toho išla. Ale dnes by som to už neurobila ani za milión. Teraz mám pokoj. Ľudia nevedia, prečo som taká, aká som a nevedia, čo sa za tým skrýva," uviedla Jana pre eXtra.cz. Najviac však ľutuje to, že v relácii neustála poslednú výmenu názorov.

Zdroj: TV NOVA

V poslednej výmene názor, kde sa stretnú oba páry, však Jana predvedie divadlo, aké táto relácia zrejme nikdy nezažila. Druhej manželke bude nadávať do ku**v, partnerovi dá facku a do všetkých bude agresívne skákať. Kontroverznú zámenu manželiek odvysiela TV Nova už dnes večer o 20:20.