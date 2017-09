Obľúbený markizák Boris Pršo je od soboty v umelom spánku: Smutné správy z nemocnice!

Boris Pršo žil doslova naplno. Lietal po svete, robil rozhovory so svetovými hviezdami, objavoval sa v Teleráne a spolupracoval ako dramaturg a scenárista na veľkých markizáckych projektoch. Rovnako tak to bolo aj pri Let‘s Dance. No deň pred štartom, minulú sobotu, na generálke skolaboval. Lekári po prevoze zistili, že mal silné krvácanie do mozgu. A hoci ho mali v pondelok z kómy pomaly preberať, správy z nemocnice sú veľmi smutné.



,,Podľa všetkého ho už mali prebrať, jeho stav je stabilizovaný, no je to s ním stále veľmi vážne. A aj keby ho rodina chcela zveriť lekárom v zahraničí, nič nezmôžu, pretože ho zatiaľ nemôžu ani previezť. Nikto však nevie, čo bude... Krvácanie do mozgu bolo dosť silné, čo môže mať následne dosť vážne následky. V takýchto prípadoch to máva za následky poškodenie pohybového ústrojenstva,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja z lekárskeho prostredia. Boris, ktorý momentálne bojuje o život v bratislavskej nemocnici, mal už dlhšie problémy s vysokým tlakom, napriek tomu z pracovného tempa nepoľavil. Deň pred kolapsom si dokonca zavesil fotku na sociálnu sieť, kde si vyfotil niekoľko škatuliek od liekov a rôzne šumivé vitamíny. Očividne už cítil, že je na konci so silami.



V sobotu však aj tak išiel na generálku tanečnej šou, kde o desiatej skolaboval. Celé Slovensko mu silno drží palce!